Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В октябре сыплю горсть под куст клубники: весной собираю урожай крупных сладких ягод

Осенний уход за клубникой — залог богатого и сл...

мирсадовод.рф

Подписаться в Telegram

Осенний уход за клубникой — залог богатого и сладкого урожая летом. Опытные садоводы знают: именно в октябре стоит уделить внимание кустам клубники, чтобы весной порадоваться крупным, сочным ягодам.

Один из проверенных приемов — подкормка растений, которая помогает им пережить зиму и активно расти с наступлением тепла. Рассмотрим, что именно нужно внести в почву, чтобы весной наслаждаться сладким урожаем.

Почему октябрь — идеальное время для подкормки

Осенью клубника переходит в фазу покоя, но корни продолжают активно работать, накапливая питательные вещества. Это время идеально для того, чтобы заложить «фундамент» для будущего урожая. К тому же, внесение удобрений в этот период поможет укрепить растения перед зимними холодами.

Чем подкармливать клубнику в текущем месяце?

Одним из лучших вариантов для осенней подкормки клубники является комплекс минеральных удобрений. Но есть и универсальные органические добавки, которые не менее эффективны.

  • Зола. Это один из самых популярных природных источников калия, который особенно важен для клубники. Достаточно посыпать горсть золы под каждый куст — и весной ваши растения будут активно набирать силу. Калий способствует развитию корневой системы и влияет на качество плодов, делая их более сладкими.
  • Компост. Органическое удобрение, которое улучшает структуру почвы, повышает ее плодородие и насыщает растения полезными микроэлементами. Компост поддерживает баланс микроорганизмов в почве и улучшает её дренажные свойства, что очень важно для клубники.
  • Перегной. Осенью под каждый куст можно внести горсть перегноя — это поможет растениям пережить зиму и весной быстрее пойти в рост. Перегной насыщает почву азотом, который способствует активному росту зелени.

Особенности ухода за клубникой после подкормки

После внесения удобрений кусты клубники рекомендуется аккуратно полить — это позволит питательным веществам лучше впитаться в почву. Полив стоит проводить только в сухую погоду, чтобы избежать избытка влаги, которая может вызвать гниение корней.

Кроме того, важно провести обрезку старых листьев. Это позволит кустам сосредоточиться на подготовке к зиме, а не на поддержании отмершей зелени.

Зачем это делать: весенний результат

Правильная подкормка осенью помогает клубнике заложить основу для мощного цветения и плодообразования весной. Растения, получившие достаточно питательных веществ, дают более крупные, сочные и сладкие ягоды. А укрепленные корни и улучшенное состояние почвы позволяют кустам быстрее восстанавливаться после зимы и начинать активный рост.

Таким образом, октябрьская забота о клубнике — это небольшие усилия осенью ради щедрого урожая весной.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

дезинфекция в химках

Лонгриды

день назад

«Прошлое тесно связано с будущим»: стало известно, что будет с Казанью в скором времени

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов

ремонт прожога сиденья автомобиля в Челябинске

Новости Казани

день назад

Казанцы сообщают о громких хлопках – это испытания на пороховом заводе

Лонгриды

17 часов назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

Новости Казани

час назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Татарстана

день назад

Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире

Новости Татарстана

день назад

Житель Нурлата 3 года насиловал маленькую дочку экс-сожительницы
Новости Татарстана
день назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Татарстана

46 минут назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

3 часа назад

Умерла мама народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова

Новости Татарстана

3 часа назад

Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе
В Казани побит температурный рекорд, который де...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани побит температурный рекорд, который держался с 1923 года

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин контролирует дело о гибели беременной татарстанки

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на Толстого из авто выпала девочка. Видео

Новости Татарстана

21 час назад

Челнинец отправился в колонию за жестокое убийство приятеля

Важное в РТ
5 дней назад

Виртуальные и реальные прогулки: татарстанцы нашли способы победить осеннюю хандру