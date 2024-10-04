В октябре сыплю горсть под куст клубники: как весной собирать урожай крупных сочных ягод

Опытные садоводы поделились четырьмя действенными методами, которые помогут сделать клубнику максимально сладкой и сочной. Они утверждают, что если следовать этим рекомендациям в начале октября, урожай будет действительно впечатляющим.

В данном контексте речь идет о ремонтантных сортах клубники, которые радуют садоводов несколькими сборами ягод в течение года. Чтобы в следующем сезоне получить крупные и вкусные плоды, осенью необходимо провести определенные работы по уходу за растениями.

В первую очередь, важно обратить внимание на режим полива. После сбора последнего урожая следует сократить количество воды, поливая клубнику лишь по мере необходимости — раз в неделю, как сообщает источник.

Следующий ключевой аспект — это подкормка. Осенняя подкормка критически важна для ремонтантной клубники, поскольку два урожая за сезон требуют много питательных веществ, истощая почву. Многие садоводы предпочитают использовать готовые комплексные удобрения, однако можно самостоятельно приготовить смесь, смешав три части суперфосфата и две части сернокислого калия, используя 50 граммов на квадратный метр грядки.

Что касается обрезки, её проводят в случае необходимости, обычно осенью, при первых заморозках. Не стоит удалять слишком много побегов, чтобы не повредить будущее плодоношение.

Завершает осенний уход — укрытие клубники, которое начинается, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Небольшие заморозки (до -5 градусов) закаляют растения, повышая их устойчивость к болезням и перепадам погоды. Для укрытия используется мульча толщиной 15 см из органических материалов: лапника, хвои, соломы или компоста.