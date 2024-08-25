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В Москве начались съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье»

Кинокомпания "Альянс" объявила о начале съемок ...

tvmag.ru

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Кинокомпания "Альянс" объявила о начале съемок нового сериала "Однажды в Залесье", который обещает стать одним из самых заметных проектов года. В центре сюжета - майор полиции Василиса Журавлева, роль которой исполнила Мария Куликова. Героиня живет и работает в тихом городке Залесье, где жизнь кажется спокойной и мерной, пока не происходит загадочное убийство, переворачивающее всё с ног на голову.

Тихий городок с темными тайнами

Залесье — это место, где каждый знает друг друга, но наступает момент, когда спокойствие нарушается страшным преступлением. Василиса берется за расследование, которое вскрывает давно забытые или умышленно скрытые тайны местных жителей.

Звездный актерский состав

В сериале "Однажды в Залесье" собран звездный актерский состав: помимо Марии Куликовой, зрители увидят таких известных актеров, как Дмитрий Миллер и Екатерина Волкова. В роли злодеев и других ключевых персонажей выступили Михаил Пореченков и Александр Константинов.

Съемочная команда

Режиссурой проекта занимается Мария Маханько, а продюсированием — Максим Королев и Ольга Журавлева. Режиссер сериала подчеркивает, что "Однажды в Залесье" снимается как "сказка для взрослых", где место волшебству занимает реализм человеческих страстей и интриг.

Премьера на экранах

Премьерный показ нового сериала состоится на медиаплатформе "Смотрим", а также запланирована телепремьера на канале "Россия". Проект обещает стать не только увлекательным детективом, но и глубокой мелодрамой, исследующей темы любви, предательства и поиска истины.

Сериал "Однажды в Залесье" уже привлекает внимание не только благодаря интригующему сюжету, но и благодаря высокому уровню исполнения, что делает его одним из самых ожидаемых проектов в российском телевидении.

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