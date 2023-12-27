В Минобороны сделали заявление: стало известно, заменят ли мобилизованных в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации дало однозначный ответ на вопрос, который волнует много людей. А именно, ведомство ответило на предложение депутата Бориса Вишневского об ограничении срока службы мобилизованных россиян до 1 года.

Депутат Российской Федерации Борис Вишневский направил в Минобороны обращение, в котором заявил, что продолжение службы призванных военнообязанных запаса в Вооруженных силах России должно быть строго равно одному году, если мобилизованные сами не хотят оставаться на военной службе дольше. В настоящее время ограниченных сроков службы мобилизованных россиян в армии РФ нет, поэтому по мнению политического деятеля, они служат бессрочно, а это вызывает недовольство у семей и жен военнослужащих.

Однако в ответ на инициативу Министерство обороны РФ заявило, что находится на службе в ВС РФ мобилизованные в рамках всероссийского призыва граждане будут до тех пор, пока Глава государства не подпишет официальный указ о завершении мобилизации. Ответ ведомства Борис Вишневский опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявлял, что ротация в числе мобилизованных граждан в рамках масштабного призыва не предусмотрена, и служить они будут вплоть до завершения СВО на Украине.