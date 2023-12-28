В Минобороны сделали важное заявление: стало известно, заменят ли мобилизованных в зоне СВО

Российский депутат Борис Вишневский обратился в Министерство обороны РФ с предложением четко ограничить сроки службы в Вооруженных силах России для граждан, мобилизованных в рамках всероссийского призыва.

Политическому деятелю Борису Вишневскому поступило обращение жен мобилизованных россиян с просьбой ограничить военную службу их мобилизованных мужей до одного года. Следом за этим депутат с той же просьбой обратился в Министерство обороны РФ.

Ответ ведомства Вишневский разместил в личном telegram-канале. Согласно тексту из документа Минобороны, ограничивать сроки службы мобилизованных до одного года не предусматривается Правительством нашей страны. Что касается возвращения призванных граждан в рамках мероприятий по набору людей в ВС РФ, то покинуть военную службу они смогут только после того, как Президент Российской Федерации подпишет приказ о прекращении мобилизации, которая началась осенью 2022 года.

Напомним, что об окончании призыва в Вооруженные силы РФ Верховный Главнокомандующий Владимир Путин заявлял только устно, и, согласно постановлению Верховного суда, данные слова не имеют юридической силы, поэтому мобилизация в нашей стране все еще действует.

Вместе с тем, депутаты Государственной думы РФ Андрей Картаполов и Андрей Гурулев осенью текущего года заявляли, что ротация в войсках России не предполагается, а вернуться служащие по призыву из зоны СВО только после завершения вооруженного столкновения.