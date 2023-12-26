В Минобороны пояснили: стало известно, когда мобилизованных вернут домой

Министерство обороны Российской Федерации поставило окончательную точку в вопросах, касающихся сроков службы мобилизованных граждан, а также их возвращения домой.

Российский депутат и политический деятель Борис Вишневский направил в Минобороны РФ обращение, в котором предложил ввести строгие ограничения сроков службы призванных военнообязанных запаса, а именно, приравнять срок службы мобилизованных к одному году, если сами россияне не хотят служить дольше.

Данное обращение Вишневский решил отправить после того, как жены мобилизованных обратились к нему с просьбой внести изменения в законодательство и ограничить продолжение службы до одного года, так как в настоящее время россияне, призванные в рамках всероссийского призыва фактически служат бессрочно.

Министерство обороны ответило на предложение Бориса Вишневского отрицательно, объяснив, что ограничивать сроки службы до года «нецелесообразно», и мобилизованные будут служить до тех пор, пока не выйдет официальный приказ Президента РФ о завершении частичной мобилизации.

Напомним, что об окончании мобилизации объявили устно Глава Министерства обороны Сергей Шойгу и Президент Владимир Путин, однако Верховный суд постановил, что устные заявления не имеют юридической силы, и призывные мероприятия могут возобновиться в любой момент.