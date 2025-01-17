В марте сыплю горсть под кусты клубники: летом собираю урожай крупных сочных ягод

Каждый садовод мечтает о богатом урожае клубники, но не все знают, как правильно подготовить почву весной, чтобы получить крупные и сочные ягоды.

Один из простых и проверенных способов — использование доступных природных подкормок, которые укрепляют растения и стимулируют обильное плодоношение.

Что добавить под кусты клубники в марте?

Ранней весной, когда снег начинает сходить, самое время помочь клубничным кустам пробудиться и запастись питательными веществами. Опытные садоводы рекомендуют рассыпать под кусты горсть древесной золы. Этот натуральный компонент богат калием, фосфором и кальцием — микроэлементами, которые необходимы для формирования крупных и сладких ягод.

Как правильно использовать древесную золу?

Очистка грядок: уберите сухие листья и остатки прошлогодней мульчи. Это поможет избавиться от возможных вредителей и болезней. Внесение золы: рассыпьте небольшую горсть золы под каждый куст клубники. Важно, чтобы зола не попадала на листья, так как это может вызвать ожоги. Полив: после внесения подкормки обильно полейте грядки тёплой водой. Это ускорит впитывание питательных веществ в почву.

Преимущества древесной золы для клубники

Улучшает структуру почвы и способствует её аэрации.

Снижает кислотность почвы, создавая благоприятные условия для роста растений.

Обогащает клубнику полезными элементами, необходимыми для формирования крупных ягод.

Дополнительные советы для ухода за клубникой весной

Мульчирование: после внесения золы можно замульчировать грядки соломой или хвоей. Это сохранит влагу и предотвратит рост сорняков.

Удаление старых усов: обрежьте ненужные усы, чтобы кусты не тратили энергию на их развитие.

Регулярный полив: клубника любит умеренно влажную почву, особенно в период цветения.

Результат — вкусные и крупные ягоды

Простое внесение древесной золы в марте поможет вашим кустам клубники получить всё необходимое для активного роста и плодоношения. С этим нехитрым приёмом вы сможете наслаждаться богатым урожаем крупных, сладких ягод уже в начале лета.