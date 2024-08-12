Курск, Россия – Курская область получает необходимое усиление в виде дополнительных сил и ресурсов в ответ на увеличение напряжённости в приграничных районах. О прибытии подкрепления сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, подчеркивая масштаб принимаемых мер по защите населения.

В обращении в телеграм-канале Смирнов указал, что новые подразделения уже находятся в регионе, и военные принимают все необходимые меры для гарантии безопасности граждан.

«Дополнительные силы и средства уже прибыли в наш регион. Военные предпринимают все необходимые шаги для защиты мирных жителей», – сообщил он.

Проблемы безопасности обсуждались также на встрече губернатора с заместителем министра обороны Российской Федерации, Андреем Булыгой. В ходе встречи рассматривались действующие меры обороны и стратегии для предотвращения возможного продвижения ВСУ вглубь территории Курской области.

Смирнов подтвердил, что Министерство обороны РФ вместе с другими силовыми ведомствами активно работает над стабилизацией обстановки, усиливая оборонные позиции области. Укрепление военного присутствия и координация с федеральными органами власти помогают создать надёжную защиту от внешних вызовов и обеспечивают мирное будущее для жителей региона.

Эти меры входят в широкий контекст национальных усилий по укреплению границ и повышению уровня стабильности в стратегически важных регионах страны, пишет interfax.ru.