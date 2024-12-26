В Краснодарском крае массово погибают дельфины: разлив нефтепродуктов привел к страшной катастрофе

Тревожная ситуация складывается на черноморском побережье Краснодарского края. После недавнего разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в Керченском проливе, экологи фиксируют массовую гибель дельфинов.

По данным научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», за одну неделю было обнаружено 19 мертвых морских млекопитающих, сообщает «Коммераснт».

Массовая гибель дельфинов

С 15 по 23 декабря на побережье Черного моря в Новороссийске и соседних районах нашли тела 19 дельфинов, в основном азовок. Это редкое явление для региона, и экологи оценивают ситуацию как чрезвычайно опасную. У некоторых особей были зафиксированы кровь и пена в дыхательных путях, что указывает на возможную острую интоксикацию продуктами разлива мазута.

Причины катастрофы

Экологи называют основными факторами гибели дельфинов токсическое воздействие нефтепродуктов:

Через дыхательные пути. Пары мазута могут отравить млекопитающих, даже если они не контактируют непосредственно с загрязненной водой.

Через кожу. Токсичные вещества легко проникают в организм животных через кожные покровы.

Через пищу. Зараженная рыба становится причиной отравления дельфинов, что особенно опасно для их популяции.

Эколог Вениамин Голубитченко отмечает, что предотвратить гибель дельфинов уже практически невозможно. Остатки нефтепродуктов распространились на большой площади, загрязняя среду обитания и источники пищи.

Влияние на экосистему

По словам ведущего научного сотрудника Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрея Гринько, катастрофа в Черном море грозит утратой эндемичных видов животных и сокращением популяции рыб. Нефтепродукты, осевшие в донных осадках, могут продолжать наносить вред экосистеме на протяжении длительного времени.

Как можно помочь?

Хотя массовую гибель дельфинов предотвратить невозможно, спасти отдельных особей с признаками отравления все же реально. Для этого требуется оперативная помощь:

Обнаружение пострадавших животных. Дельфинов необходимо вовремя выловить и транспортировать в специализированные бассейны.

Ветеринарная помощь. Лечение включает выведение токсинов и поддерживающую терапию.

Контроль загрязнения. Эффективная уборка нефтепродуктов и их переработка микроорганизмами помогут минимизировать дальнейший ущерб.

Экологическая катастрофа в Черном море ставит под угрозу не только дельфинов, но и всю морскую экосистему региона. Она требует оперативных мер со стороны контролирующих органов и международного сообщества. Важно осознавать, что защита окружающей среды — это неотъемлемая часть сохранения биоразнообразия и устойчивости нашей планеты.