В Керчи введен режим ЧС, и мазут добрался уже до Анапы - купаться будет запрещено, курорты закроются

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе произошла крупная экологическая авария. Сильный шторм привёл к крушению двух танкеров, перевозивших тысячи тонн мазута.

Этот инцидент стал причиной серьёзного загрязнения акватории и береговой линии Черного моря, вызвав экологическую катастрофу, последствия которой будут ощущаться ещё долгие годы.

Чрезвычайная ситуация в Керчи

В результате разлива нефтепродуктов власти Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, мазут начал выбрасываться на берег в районе крепости Ени-Кале и мыса Змеиный. Для ликвидации последствий привлечены спасатели, экологи и волонтёры.

С аналогичной ситуацией столкнулся Ленинский район Крыма, где также объявлен режим угрозы ЧС. Активисты и специалисты работают над очисткой берегов, но масштабы загрязнения значительно усложняют задачу.

Масштабы происшествия

Два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате аварии в воду вылилось более 3,7 тысячи тонн. Загрязнению подверглись 54 километра побережья, включая пляжи Анапы, Темрюкского района и других курортных зон.

Мазут, попавший в воду, загустевает в холодной среде, образуя сгустки, часть которых оседает на дно, а другая остаётся на поверхности. Это создаёт серьёзные экологические риски для морской фауны и птиц.

Влияние на природу

Мазут наносит серьёзный ущерб экосистеме. Птицы, попадая в нефтяные пятна, теряют способность летать, погибают от переохлаждения или отравления. Экологи утверждают, что спасти пострадавшую птицу возможно лишь в первые 2–3 дня после загрязнения, однако ресурсы для этого ограничены.

Морские животные, такие как дельфины, страдают от ожогов при контакте с мазутом, а загрязнённые рыбы становятся причиной отравлений и гибели хищников. Это может привести к сокращению популяций некоторых видов, обитающих в Черном море, включая азовку, белобочку и черноморскую афалину.

Экономические и туристические последствия

Экологическая катастрофа наносит удар не только по природе, но и по экономике региона. По оценкам экспертов, ущерб может составить около 30 миллиардов рублей.

Туристическая отрасль также серьёзно пострадает. Курорты Анапы, Темрюка и Сочи традиционно популярны среди семей с детьми, но инцидент может снизить поток туристов. Эксперты прогнозируют, что ранние бронирования и глубина продаж сократятся, что вынудит рынок вводить акции и скидки для стимулирования спроса.

Сроки ликвидации и восстановления

Власти заявляют, что работы по очистке акватории и побережья завершатся к началу летнего сезона 2025 года. Однако экологи предупреждают, что полное восстановление экосистемы займёт до десяти лет. Мазут, осевший в песке и на дне, может оставаться угрозой на протяжении многих лет, особенно в случае повторных штормов.

Причины аварии и расследование

Крушение танкеров произошло из-за шторма, однако президент Владимир Путин отметил, что экипажи судов не выполнили требования об уходе в укрытие. Это нарушение стало причиной масштабного разлива нефтепродуктов, который президент назвал «экологической бедой».

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, капитаны судов арестованы. Следственные действия продолжаются, включая изъятие документации в компании-операторе судов.

Крушение танкеров в Керченском проливе стало напоминанием о важности соблюдения правил безопасности и оперативного реагирования на природные угрозы. Восстановление природы и экономики региона потребует огромных усилий, а последствия аварии будут ощущаться ещё долгие годы.

Тем не менее, скоординированные действия властей, специалистов и добровольцев дают надежду на минимизацию ущерба и восстановление экосистемы Черного моря.

