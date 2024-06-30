Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В июльских квитанциях за "коммуналку" добавят новую строчку: будем платить еще больше

С июля 2024 года жители России, использующие индивидуальные счетчики для учета коммунальных ресурсов, обнаружат новую строку в своих квитанциях за жилищно-коммунальные услуги

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

С июля 2024 года жители России, использующие индивидуальные счетчики для учета коммунальных ресурсов, обнаружат новую строку в своих квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Эта строка будет называться "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение актуально для тех, кто в 2023 году не проходил процедуру перерасчета.

Новая информационная строка предназначена для корректировки платежей за коммунальные услуги, такие как вода, электроэнергия и тепло, с учетом фактического потребления. Такой перерасчет поможет точнее определить, сколько жильцы должны платить, основываясь на данных, собранных счетчиками.

Перерасчет коммунальных платежей проводится для выявления различий между предоплаченными услугами и реальным потреблением. Если выяснится, что пользователи израсходовали больше ресурсов, чем оплачено, к их следующему платежу будет добавлена разница. В случае переплаты возможно зачисление излишков на будущие платежи или возврат средств на счет жильца.

Для минимизации расходов на коммунальные услуги эксперты советуют внимательно следить за своими расходами и использовать платежные карты, предлагающие кэшбэк по операциям с ЖКУ. Это может стать дополнительным способом сэкономить семейный бюджет.

Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги, чтобы избежать возможных штрафов и пени за просрочку платежей. Своевременный учет и корректировка счетов помогут держать финансы под контролем и избежать непредвиденных расходов.

Введение строки "перерасчет потребления за прошлый период" в квитанциях ЖКХ является значительным нововведением, направленным на повышение справедливости и точности расчетов за коммунальные услуги. Это изменение требует от жителей повышенного внимания к управлению своими коммунальными расходами и активного использования доступных инструментов для контроля и экономии.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

как заделать вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Интересное в Казани

3 дня назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

телесный психолог в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Татарстана

8 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Лонгриды
2 дня назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Казани

5 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Татарстана

5 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Новости Татарстана

7 часов назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Казани

9 часов назад

Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

Новости Татарстана

10 часов назад

На трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз

Новости Татарстана

11 часов назад

Июль в Татарстане начнётся с жары
К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Полезное
5 дней назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
2 дня назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе