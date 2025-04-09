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В июле под Ульяновском пройдет пляжный IT-фестиваль

IT-фестиваль ULCAMP пройдет под Ульяновском уже...

Фото: Александр Паклин

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IT-фестиваль ULCAMP пройдет под Ульяновском уже в 12-й раз. В программе традиционно образовательная конференция на нескольких площадках, множество развлечений, SPORTFEST и музыкальный фестиваль, хедлайнером которого станет рэпер Хаски.

ULCAMP – старейший фестиваль разработчиков и IT-специалистов. В прошлом году на него собралось более 3000 человек, а образовательная программа стала самой обширной за всю историю фестиваля – на четырех площадках прошло 63 лекции. Образовательная программа 2025 года обещает стать не менее масштабной. Лекции и дискуссии также пройдут на четырех больших и нескольких малых сценах, спикерами будут эксперты из Альфа-Банка, Postgres Professional, Mish Product Lab, Норникель, Ингосстрах и др.

Среди ключевых тем этого года – продуктовый дизайн и метрики, искусственный интеллект в различных своих проявлениях, работа с кадрами, управление digital-продуктами, дизайн и мн.др.

Программа, которая разворачивается в т.н. «баркемпах» собирается из заявок участников. Они проводят не только лекции, но и воркшопы, деловые игры, мастер-майнды и дискуссии. Это самая нестандартная для IТ-конференции площадка, с уютными разговорами и обменом опытом на самые разные темы – от взаимодействия с коллегами до собственного здоровья.

Несмотря на то, что конференция – центральная часть программы ULCAMP, отличает его неформальный контекст, на природе с огромной развлекательной частью. В этом году музыкальная программа на главной сцене пройдет 18 и 19 июля. На фестивале выступят Jane Air, панк-рокеры Гудтаймс, лучшая лайв-группа Мытищи в огне, Аня Ранетка, чьи песни все знают (хотя не все в этом признаются). Хедлайнером Music Fest станет Хаски, один из самых известных российских рэперов и главный исследователь русской тоски.

В рамках фестиваля проходит традиционный SPORTFEST – состязания по 7 видам спорта за Кубок ULCAMP, который организовывает компания MediaSoft. Гости фестиваля могут собрать команду и посоревноваться в футболе, волейболе, стрельбе из арбалета, лука, пистолета, винтовки, а также в мини-гольфе. Или пройти испытания индивидуально – в некомандных видах спорта.

На десятках площадок проходят квизы, настолки, турниры по FIFA, нейрофитнес, ночные лекции, мастер-класс по бачате, бой подушками, тренировки по йоге, поедание бургеров, катание на сапах и даже на парусной яхте – и еще много всего, включая камерные музыкальные вечеринки.

Разместиться на территории фестиваля можно в палаточном лагере. Для тех, кто не планирует оставаться с ночевкой, будет организован бесплатный трансфер в Ульяновск. На территории фестиваля будет работать фудкорт, где разместят свои точки рестораны и бары Ульяновска.

Илья Валкин, директор АНО «УЛЬСК.ИТ»:
«В индустрии профессиональных мероприятий фестивалю ULCAMP за годы существования удалось установить новый стандарт культуры IТ-мероприятий в России: баланс образовательной и развлекательной программы, насыщенности партнерских интеграций, атмосферы. В прошлом году мы вернулись после ковидного перерыва и убедились, что аудитория ждала возвращения ULCAMP. Мы «пересобрали» фестиваль, вывели его масштаб на новый уровень, при этом сохранив его обаяние. В общей сложности в рамках фестиваля было проведено 63 лекции, 30 различных мероприятий, выступили 25 музыкантов, групп и диджеев. С самого первого года мы стремились создать атмосферу, которая располагает к отдыху и выстраиванию горизонтальных связей. На фестивале встречаются IT-специалисты самых разных уровней – от «джунов» до основателей. Несмотря на масштаб, нам удается сохранить душевную атмосферу. На фестиваль можно приехать одному, с друзьями и семьей или целой командой коллег, организовав настоящий корпоратив».

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