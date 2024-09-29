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В "Хезболле" подтвердили смерть своего лидера Насраллы

В субботу ливанская группировка "Хезболла" выст...

newsday.com

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В субботу ливанская группировка "Хезболла" выступила с официальном подтверждением информации о смерти давнего лидера Хасана Насраллы. Заявление группировки было опубликовано после того, как западные СМИ сообщили о его гибели, которая является результатом операции израильских военных. Эти события ставят точку в долгой истории одного из самых противоречивых и влиятельных лидеров в регионе.

Хасан Насралла родился в 1960 году и встал во главе "Хезболлы" в 1992 году после убийства его предшественника Аббаса аль-Мусави. Он быстро проявил себя как харизматичный и решительный лидер, который не только укрепил военную мощь "Хезболлы", но и значительно расширил её влияние в политических кругах Ливана и за его пределами.

Противостояние с Израилем было ключевым элементом лидерства Насраллы. Под его руководством "Хезболла" сыграла важную роль в выводе израильских войск из Ливана в 2000 году и активно участвовала в военных действиях на юге Ливана в 2006 году. Насралла также объявил о поддержке "Хезболлой" правительства Башара Асада в Сирии в 2013 году, что стало значительным шагом в региональной политике.

Насралла известен своими редкими публичными выступлениями, предпочитая вести дела из тени. Это не только стратегия безопасности, но и часть его мистического образа, который многие его сторонники считают почти мессианским.

Израильские военные утверждают, что удар, который стал смертельным для Насраллы, был нанесен в ответ на его отказ прекратить военные действия против Израиля. Это событие, без сомнения, оставит значительный след в политическом ландшафте Ближнего Востока, вызвав не только политические, но и военные последствия для региона.

Смерть Насраллы означает начало новой эры для "Хезболлы" и её влияния в Ливане и за его пределами. Как это повлияет на баланс сил в регионе, остается одним из ключевых вопросов, который будет активно обсуждаться в ближайшее время на международной арене, пишет interfax.ru.

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