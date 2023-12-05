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В Госдуме прокомментировали предложение увеличить срок срочной службы в армии до двух лет

В Госдуме прокомментировали предложение увеличить срок срочной службы в армии до двух лет

laifhak.ru

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Глава комитета Государственной думы РФ по обороне и безопасности Андрей Картаполов прокомментировал высказывание российского военачальника Андрея Гурулева об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет, сообщает «Лента.ру».

Согласно словам депутата Картаполова, в России нет причин для того, чтобы приравнивать продолжение службы в армии к двум годам. По мнению политического деятеля, одного года достаточно, чтобы гражданин РФ освоил военные навыки, и второй год будет лишним, более того, невыгодным, так как россияне будут тратить время впустую, вместо того, чтобы приносить пользу стране.

Также Андрей Картаполов сообщил, что со словами генерал-лейтенанта Гурулева никто не согласен, и саму идею о повышении срока службы в армии России правительство страны не поддерживает.

По мнению депутата Андрея Гурулева, увеличить срок службы в армии необходимо для того, чтобы повысить качество подготовки российских солдат, а также усилить срочниками пограничные войска.

Добавим, что в России не впервые обсуждается вопрос об увеличении длительности службы в армии. Ранее депутат Государственной думы Михаил Шеремет и политический деятель Владимир Джабаров также заявляли, что россияне должны служить в армии два года. Тем не менее власти нашей страны на вышеназванное предложение отвечали тем, что такие изменения в законодательстве не планируются.

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