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В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных домой

В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных домой

smartik.ru

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Граждане России, призванные на службу в Вооруженные силы Российской Федерации во время частичной мобилизации смогут вернуться домой только после завершения СВО на Украине. Такой срок назвал Председатель комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов, сообщает «Лента.ру».

Согласно заявлению российского военачальника Картаполова, покинуть зону боевых действий возможно только после окончания Спецоперации, а также обновление состава участников СВО Правительством РФ не предусмотрено. Глава комитета Госдумы по обороне России добавил, что для военных положен отпуск за каждые полгода нахождения в зоне Спецоперации на Украине, в который не входят дни и время, затраченные на дорогу.

Андрей Картаполов также заявил, что ротация все же существует, так как участники СВО, которые получают ранения, на время выбывают из строя, а новые набранные служащие по контракту их заменяют, потому что подразделения армии России должны оставаться боеспособными.

Напомним, что масштабный призыв на военную службу в ВС России был объявлен в сентябре 2022 года: согласно планам властей Российской Федерации, в армию России должны были призвать 300 000 человек. В конце октября того же года Сергей Шойгу, Министр обороны РФ, сообщил, что частичная мобилизация завершена.

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