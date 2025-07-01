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В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось всего несколько часов

Прогнозы синоптиков на лето 2025 года обещают р...

kasheloff.ru

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Прогнозы синоптиков на лето 2025 года обещают россиянам немало сюрпризов. Ураганы и смерчи, жара, а также начало купального сезона — вот главные вопросы, на которые отвечает синоптическая картина.

Будет ли жара в июле?

По словам метеоролога Александра Сергеева, июль не принесет резкого потока жары. В первые десять дней месяца погода будет комфортной, а прогнозы о возможной жаре были скорректированы. Температурные рекорды в Центральной России вряд ли будут побиты в начале месяца.

Евгений Тишковец добавил, что в Москве июль будет знойным, но без экстремальных температур — повышение на 2-2,5 градуса над нормой будет умеренным.

Ураганы и смерчи — стоит ли опасаться?

С увеличением температуры в июле растет риск возникновения ураганов и смерчей, отметил метеоролог Александр Сергеев. Подобные явления чаще всего случаются в жаркую погоду, особенно при её радикальной смене.

Когда ждать купального сезона?

Если в начале июля установится антициклон, температура воды в столичном регионе может достигнуть 20-21 градуса, и купальный сезон будет открыт. Однако это пока не наблюдается.

Какую погоду ожидать в июле?

Прогнозируется, что осадков в июле будет меньше нормы, около 40–60 мм. Первая декада месяца будет сухой, но ко второй половине июля возможны кратковременные дожди.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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