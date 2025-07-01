В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось всего несколько часов
kasheloff.ru
Прогнозы синоптиков на лето 2025 года обещают россиянам немало сюрпризов. Ураганы и смерчи, жара, а также начало купального сезона — вот главные вопросы, на которые отвечает синоптическая картина.
Будет ли жара в июле?
По словам метеоролога Александра Сергеева, июль не принесет резкого потока жары. В первые десять дней месяца погода будет комфортной, а прогнозы о возможной жаре были скорректированы. Температурные рекорды в Центральной России вряд ли будут побиты в начале месяца.
Евгений Тишковец добавил, что в Москве июль будет знойным, но без экстремальных температур — повышение на 2-2,5 градуса над нормой будет умеренным.
Ураганы и смерчи — стоит ли опасаться?
С увеличением температуры в июле растет риск возникновения ураганов и смерчей, отметил метеоролог Александр Сергеев. Подобные явления чаще всего случаются в жаркую погоду, особенно при её радикальной смене.
Когда ждать купального сезона?
Если в начале июля установится антициклон, температура воды в столичном регионе может достигнуть 20-21 градуса, и купальный сезон будет открыт. Однако это пока не наблюдается.
Какую погоду ожидать в июле?
Прогнозируется, что осадков в июле будет меньше нормы, около 40–60 мм. Первая декада месяца будет сухой, но ко второй половине июля возможны кратковременные дожди.
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