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В ГАИ приняли новое решение: с 4 июня это запрещено с 10:00 до 22:00 – новое правило для тех, кто водит автомобиль

С началом летнего сезона 2025 года в России вст...

kasheloff.ru

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С началом летнего сезона 2025 года в России вступают в силу важные изменения в правилах дорожного движения, которые будут действовать в мае и в течение летних месяцев. Главная цель нововведений — повышение безопасности, сохранение дорог и защита окружающей среды.

Ограничения для грузового транспорта летом 2025

При температуре воздуха +32°C и выше региональные власти могут ограничивать движение большегрузных автомобилей по федеральным трассам в дневное время. Обычно ограничения действуют с 10:00 до 22:00 и касаются грузовиков с крупногабаритными и тяжеловесными грузами. Водителям рекомендуется заранее узнавать об ограничениях в регионах и планировать маршруты с учётом новых правил.

Что изменится для легковых автомобилей?

Запрещена мойка и ремонт машин на дачных участках — использование автохимии и слив отработанной воды запрещены из-за риска загрязнения почвы. За нарушение предусмотрен штраф 10 000 рублей. Для этих целей используйте только специализированные автомойки и сервисы.

Запрещён подъезд к водным объектам на автомобиле (реки, озёра, моря) для предотвращения загрязнения воды и берегов. Нарушение грозит штрафом в 5 000 рублей для частных водителей. Для каршеринга и арендованных авто штраф может достигать 400 000 рублей.

Региональные особенности и рекомендации

Конкретные ограничения могут отличаться в зависимости от региона. Водителям рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию от местных властей. Перед дальними поездками убедитесь в отсутствии запретов на выбранном маршруте.

Почему важно соблюдать новые правила?

Соблюдение изменений в ПДД способствует безопасности на дорогах, сохранению дорожного покрытия и защите природы. Это сделает ваши летние поездки комфортными и безопасными для всех участников движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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