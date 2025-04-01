В ГАИ предупредили: с апреля 2025 года эти водители не смогут заправиться без справки

Несмотря на изменения в законах, тема техосмотра остаётся важной. Сейчас для оформления полиса ОСАГО диагностическая карта не требуется, но сама процедура проверки технического состояния авто по-прежнему обязательна в ряде случаев.

С тех пор как техосмотр перестал быть связан с ОСАГО, сама процедура немного изменилась. Теперь на станции техобслуживания машину фотографируют, а данные вносят в единый реестр. Это повысило прозрачность процесса, но также привело к увеличению его стоимости.

Техосмотр обязателен для машин, которые работают в такси или используются в коммерческих целях — из-за постоянной нагрузки такие авто требуют регулярной проверки. За отказ от прохождения осмотра предусмотрен штраф — 2000 рублей по статье 12.5 КоАП.

Если владелец автомобиля вносит изменения в конструкцию — устанавливает ГБО, меняет двигатель или, к примеру, добавляет спойлер — придётся снова проходить техосмотр и получать новую диагностическую карту, чтобы внести изменения в ПТС.

Также техосмотр обязателен при покупке подержанного автомобиля, если ему больше четырёх лет. Здесь важен именно год выпуска машины, а не дата её регистрации. То есть в 2025 году осмотру подлежат все авто, произведённые до 2021 года.

Для обычных легковых машин, принадлежащих частным лицам, техосмотр сейчас не обязателен. Он также не нужен для прицепов до 3,5 тонн. Но при желании любой водитель может проверить техническое состояние своего авто в аккредитованной станции, вне зависимости от возраста и типа машины.

С 1 апреля 2023 года в ПДД тоже появились изменения. Автоматическое продление водительских прав отменили — теперь нужно проходить медкомиссию и оплачивать госпошлину. Кроме того, иностранцам придётся заменить свои права на российские до 1 апреля 2025 года, сообщает progorod59.

Некоторые штрафы стали выше:

превышение скорости на 80 км/ч и более — 7500 рублей;

вождение в нетрезвом виде — до 45 000 рублей;

выезд на встречку — до 7500 рублей;

повторное отсутствие ОСАГО — от 3000 до 5000 рублей.

Скидка 25% на штраф теперь действует только 30 дней с момента его назначения.