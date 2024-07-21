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В Финляндии выявили редкого комара – он распространяет не поддающийся лечению вирус

Исследовательница из Хельсинкского университета, доктор Лорна Калвервелл, акцентировала внимание на важности обнаружения этого комара

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Летом 2024 года в Финляндии, в городе Лиекса, Северная Карелия, был обнаружен редкий экземпляр комара Culex modestus. Это второй зафиксированный случай его нахождения в стране, первый раз комар был зарегистрирован два года назад в Пори. Ученые считают, что найденный образец может быть самым северным представителем этого вида в мире.

Исследовательница из Хельсинкского университета, доктор Лорна Калвервелл, акцентировала внимание на важности обнаружения этого комара. Culex modestus известен как переносчик вируса Западного Нила, представляющего серьёзную угрозу для здоровья человека и животных. Этот вирус впервые был идентифицирован в 1937 году в Уганде и с тех пор стал причиной множества смертельных исходов по всему миру. К настоящему времени эффективное лечение этой болезни так и не было разработано.

Ситуация осложняется тем, что в Финляндии пока не зафиксированы случаи заболевания вирусом Западного Нила. Однако, по словам доцента вирусологии Эсси Корхонен, также из Хельсинкского университета, необходимы постоянные теплые погодные условия для активизации вируса, чего в суровом климате Финляндии обычно не бывает. Но изменения климата могут изменить эту ситуацию, предоставив вирусу новые возможности для распространения.

Этот случай выделяет необходимость постоянного мониторинга изменений в распределении опасных видов насекомых и возбудителей заболеваний, которые они могут переносить. Важность таких исследований не может быть недооценена, особенно в свете потенциальных климатических изменений, которые могут способствовать расширению ареалов традиционно тропических и субтропических видов на север.

Власти и научное сообщество остаются настороже, призывая граждан к осознанности и предосторожности, особенно в тех регионах, где был замечен Culex modestus, сообщает yle.fi.

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