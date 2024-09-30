Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В Европе уже отказались, а россияне все так и едят: этот овощ может убить вас и ваши почки

В России ревень продолжает пользоваться популяр...

wallegro.ru

Подписаться в Telegram

В России ревень продолжает пользоваться популярностью, несмотря на заметное снижение его потребления в Европе из-за связанных с ним здоровьесберегающих рисков. Это различие в диетических предпочтениях подсвечивает уникальные кулинарные и культурные различия между регионами.

Европейские ограничения и здоровьесберегающие меры

В европейских странах ревень постепенно исчезает из меню из-за опасений, связанных с его высоким содержанием щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках и другим здоровьесберегающим проблемам. Эти опасения привели к сокращению его использования в кулинарии.

Продолжающаяся популярность ревеня в России

В контрасте с Европой, в России ревень остается желанным ингредиентом во многих традиционных блюдах, включая варенья, заготовки и выпечку. Его кисловатый вкус ценится за способность добавлять неповторимые нотки в различные рецепты.

Полезные свойства ревеня

Не смотря на риски, ревень является источником витамина C, калия и магния, которые имеют важное значение для поддержания общего здоровья. Эти полезные свойства делают его важным компонентом для тех, кто выбирает включать его в свой рацион в России.

Умеренное потребление как мера предосторожности

При этом, важно контролировать потребление ревеня, особенно для лиц с предрасположенностью к болезням почек. Особое внимание стоит уделять листьям ревеня, которые содержат повышенные концентрации щавелевой кислоты и которых следует избегать.

Заключительные мысли

В то время как в Европе ревень сталкивается с уменьшением своего присутствия на кулинарной сцене из-за здоровьесберегающих соображений, в России он остается ценным и любимым овощем. Этот контраст подчеркивает различия в подходах к питанию и здоровью, характерные для разных культур. В любом случае, знание о потенциальных рисках и пользе ревеня может помочь потребителям сделать осознанный выбор в пользу своего здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

травмпункт мытищи

Новости Татарстана

19 часов назад

Под Казанью произошел большой пожар

Интересное в Казани

2 дня назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

установка дверцы для кошек в дверь в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Новости Татарстана

15 часов назад

Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Новости Казани

день назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Новости Казани

день назад

Казанский аэропорт встретил первый рейс из Шанхая, где прилетели 250 человек

Новости Татарстана

15 часов назад

Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка
Новости Татарстана
день назад

Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

Новости Татарстана

15 часов назад

Татарстан станет ключевой площадкой для проекта «Готов к санитарной обороне»

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этой осенью: где отдохнуть в Казани

Новости Казани

15 часов назад

В Казани появится новое пространство для отдыха

Новости Казани

15 часов назад

У казанского автобуса оторвалась крыша во время движения
Челнинка в Китае споет песню «Туган як» на 3 яз...
Новости Татарстана
час назад

Челнинка в Китае споет песню «Туган як» на 3 языках

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстан вошел в топ 10 городов с самой высокой рождаемостью

Новости Татарстана

22 часа назад

Татарстанские предприниматели приобрели 96 тысяч объектов недвижимости

Новости Казани

22 часа назад

За сутки в Казани произошло 131 ДТП
Здоровый старт учебного года: редакция отыскала...
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровый старт учебного года: редакция отыскала полезные завтраки и обеды для школьников