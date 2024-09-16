В Европе уже отказались, а россияне до сих пор едят: этот овощ может убить вас и ваши почки

От некоторых овощей в Европе изо всех сил стремятся избавиться - их считают потенциально опасными для здоровья. А вот в России те же продукты до сих пор остаются популярными. Таким продуктом является и ревень. Этот стебель когда-то был очень популярен на Западе и использовался во многих блюдах, но сейчас его почти не используют на кухне. А вот в России дела обстоят совсем наоборот.

Европейцы приняли решение не использовать больше ревень, так как в нем содержится щавелевая кислота. Это компонент, который, как стало известно после проведения нескольких исследований, оказывает негативное влияние на организм. Он накапливается в виде кристаллов, что приводит к появлению камней в почках. Э та кислота также может стать причиной проблем с мочевыводящей системой.

Несмотря на все доводы европейских стран, в России и сегодня продолжают использовать ревень и класть его на стол. А ценят его у нас в стране за большое количество витаминов и минералов. К примеру, калий, витамин С и магний. Эти полезные вещества делают ревень не только вкусным, но и полезным дополнением к рациону. Кисловатый вкус растения придаёт блюдам уникальный оттенок, что делает его желанным ингредиентом в рецептах.

Однако медики предупреждают: ревень стоит употреблять с осторожностью, особенно людям с заболеваниями почек. Листья растения содержат особенно высокие концентрации щавелевой кислоты, и их потребление может быть крайне опасным. Лучше всего ограничиться небольшими порциями и не злоупотреблять этим продуктом.

Таким образом, хотя в Европе ревень постепенно исчезает из обихода, в России его по-прежнему активно используют. Но важно помнить о возможных рисках и применять его с умом, чтобы не навредить здоровью.