В этот день всем пенсионерам дадут больше 10 тысяч рублей: люди танцуют от радости

В канун новогодних праздников российским пенсионерам рассказали, что их ждет увеличение сумм страховых выплат по возрасту, которые в новом году будут превышать 10 000 рублей, передает progorod58.

В текущем году прожиточный минимум для пожилых граждан Российской Федерации на федеральном уровне составляет 12 363 рублей, однако в новом 2024 году эта сумма будет проиндексирована на 7,5 процента, что уже установлено на законодательном уровне. Таким образом, в наступающем году прожиточный минимум пенсионеров будет равен 13 290.

Другими словами, пенсионные выплаты с нового года будут не меньше вышеназванной суммы, и, более того, в некоторых регионах нашей страны прожиточный минимум будет еще выше, в связи с этим и пенсии тоже возрастут.

Добавим, что страховая выплата по возрасту за январь 2024 года будет выплачена досрочно в конце декабря 2023 года уже с установленной прибавкой.