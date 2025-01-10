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В элитном коттеджном поселке раскрыто загадочное убийство: помогла одна вещь

Связь между убийством в элитном поселке и серие...

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В преддверии новогодних каникул, события в элитном коттеджном поселке «Новорижский» и последующие жестокие нападения на супермаркеты шокировали общественность.

Татьяна Борисовна Доморацкая, 62-летняя жительница поселка, была найдена мертвой в своем доме 13 ноября, после того как внучек и невестка не смогли с ней связаться.

Описание преступления

Сын Татьяны, Денис, известный бизнесмен, связанный со слухами о криминальной деятельности, стал невольным участником трагедии. Инцидент произошел в день, когда его детей должны были оставить с бабушкой. Прибыв на место, семья обнаружила заблокированную калитку и неотвечающий телефон. В доме был найден погром и тело Татьяны без признаков жизни.

Серия нападений на магазины

Параллельно, в декабре и январе, рядом с поселком произошли нападения на супермаркеты «Пятерочка», где были серьезно избиты работники, а из кассы похищены крупные суммы денег. Несмотря на то, что в первом случае нападавший использовал металлическую палку, а в другом – рукоятки от топора, оба нападения были жестокими и планировались заранее.

Связь между преступлениями

Расследование привело к сенсационному открытию: один из нападавших на магазины, Зафар Худойкулов, ранее работал в одной из атакованных «Пятерочек» и был уволен без выплаты зарплаты. Его ДНК была обнаружена в доме Татьяны Борисовны, что указывало на его присутствие там в день убийства.

Мотив и последствия

Мотивом для нападений было желание мести и необходимость в деньгах. Преступники, знакомые с расположением магазинов и процедурами, использовали свои знания для совершения преступлений. После серии нападений и убийства были задержаны Худойкулов и его соучастники, которые получили длительные тюремные сроки.

Выводы и меры предосторожности

Эти события подчеркивают важность усиленных мер безопасности в поселках и необходимость тщательной проверки сотрудников при устройстве на работу. Убийство Татьяны и нападения на магазины стали жестким напоминанием о возможных последствиях недооценки этих аспектов, сообщает msk.kp.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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