В декабре будет 13 пенсия, а в январе оставят без пенсии: пенсионеров удивили неожиданным решением

В ближайшее время в Российской Федерации может появиться разовая выплата для всех пожилых граждан страны суммой 20 000 рублей, которую назвали 13-й пенсией, сообщает новостной портал progorodsamara.ru.

В настоящее время в Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект, согласно которому, пенсионерам в декабре 2023 года может поступить дополнительная выплата, равная сумме стандартной пенсии.

Однако, вышеназванный законопроект только рассматривается, а вот отмена выплаты пенсий в январе 2024 года уже утверждены.

Все дело в том, что с 1 по 8 января включительно в России будут идти новогодние выходные, и никакие финансовые и государственные организации не будут работать, вследствие чего распределять и начислять стандартные пенсии, которые приходят в начале каждого месяца, будет некому. Тем не менее Правительство нашего государства нашло выход из данной ситуации и приняло решение выплатить январскую пенсию в конце декабря 2023 года.

Добавим, в связи с тем, что на законодательном уровне было установлено, что с 1 января 2024 года страховые выплаты по возрасту будут проиндексированы, то январская пенсия, которая придет в декабре 2023, будет уже увеличена.