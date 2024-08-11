В армию теперь на 2 года: в Госдуме сделали важное заявление о службе в Минобороны

В рамках последних инициатив, направленных на укрепление национальной безопасности и интеграции мигрантов, Госдума России рассматривает предложение о введении обязательной постановки на воинский учет при приеме в гражданство Российской Федерации. Это нововведение предлагается внедрить непосредственно в процесс оформления паспорта гражданина РФ, что значительно изменит текущую процедуру натурализации.

Депутаты также выразили намерение усилить контроль за выполнением воинской обязанности среди новопринятых граждан. Среди предложенных мер — увеличение срока службы в армии до двух лет и повышение возраста призыва для мигрантов.

Ожидается, что поправка будет рассмотрена и принята до завершения весенней сессии парламента.

Это предложение появляется на фоне более широких усилий по регулированию статуса мигрантов в России. Так, в тот же день в Госдуме обсуждался проект «Кодекса мигрантов», который включает в себя десять основных правил поведения для иностранцев. Среди ключевых аспектов Кодекса — обязательное знание русского языка, интеграция членов семьи в социальную среду, уважение к культурным традициям страны и необходимость официального трудоустройства.

Кроме того, предложено ввести обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию мигрантов, а также психологическое тестирование, что позволит более тщательно подходить к вопросу их адаптации и интеграции в российское общество.

Эти инициативы отражают стремление российского правительства не только к управлению миграционными потоками, но и к созданию условий для более гармоничного сосуществования различных культур внутри страны, уделяя особое внимание безопасности и социальной адаптации новых граждан.