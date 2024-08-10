В армию на 2 года: в Госдуме озвучили важное заявление о службе в Минобороны

В законодательных кулуарах Госдумы РФ активно обсуждается предложение закона, согласно которому вступление в гражданство России будет неразрывно связано с прохождением воинского учёта. Согласно планам, иностранные граждане будут проходить этот этап одновременно с оформлением российского паспорта. Параллельно, депутаты предлагают усилить надзор за соблюдением воинской обязанности среди новопринятых граждан, предусматривая увеличение минимального срока службы до двух лет и повышение возраста призыва.

В дополнение к этому, ведётся разработка "Кодекса мигрантов", который должен стать основой для интеграции иностранцев в российское общество. Кодекс включает десять основных правил, ключевыми из которых являются: знание русского языка, обучение членов семьи, уважение к российской культуре и традициям, а также необходимость официального трудоустройства. Кроме того, предусмотрено прохождение иностранцами дактилоскопии, геномной регистрации и психологических тестов.

Данные изменения направлены на усиление контроля за соблюдением законов и интеграцию мигрантов в социальную и культурную жизнь России. Предложение об ужесточении миграционной политики поддерживается не только в правительственных кругах, но и в правоохранительных органах, что подтверждается массовыми задержаниями мигрантов за нарушения миграционного законодательства, особенно в крупных городах, таких как Санкт-Петербург.

Предложенные меры рассматриваются как шаги к созданию более структурированной и эффективной системы миграционной политики в России, обеспечивающей как безопасность, так и справедливое обращение с иностранными гражданами, стремящимися к получению российского гражданства.