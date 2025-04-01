В апреле первым делом бегу к вишне: лью 3 стакана под куст — от крупных ягод отбоя нет, урожай придется собирать тележками
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Весной садоводы могут значительно повысить урожайность вишни, если правильно подойдут к подкормке.
Один из эффективных способов — использовать простые и доступные средства, которые укрепят дерево и обеспечат его необходимыми питательными веществами.
Весенняя подкормка для вишни: как получить щедрый урожай
Агроном Ксения Давыдова советует начать с внесения доломитовой муки — примерно стакан под каждый куст вишни в конце марта или начале апреля. Это вещество помогает раскислить почву и насытить её кальцием, что благоприятно влияет на плодоношение. После внесения муку стоит присыпать землёй или компостом.
Следующий этап — подготовка смеси из удобрений. В пластиковом ведре необходимо соединить полкилограмма азофоски и литровую банку молотой яичной скорлупы. Из этого объема берут по 3 стакана на куст. Азофоска насыщает растение азотом, фосфором и калием — элементами, важными для активного роста и цветения. А кальций из скорлупы помогает формироваться косточке и способствует обильному урожаю.
Такая подкормка сделает вишню крепкой, а плоды — крупными и сладкими.
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