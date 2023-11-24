В январе пенсий не будет: пенсионеры раздосадованы неожиданным сюрпризом от государства

Стало известно, что российские пенсионеры не получат пенсию в январе 2024 года, сообщил progorod59.

Гражданам России пожилого возраста, получающим страховые выплаты по возрасту рассказали, что в январе 2024 года на их счета не поступит денежная государственная выплата. Это связано с тем, что с 1 по 9 января в нашей стране будут идти новогодние выходные дни, и никакие финансовые, распределяющие и начисляющие пенсии организации работать не будут.

Однако, правительство Российской Федерации нашли решение для того, чтобы пожилые граждане не оставались без денег вплоть до второй половины января следующего года: январская страховая выплата будет начислена пенсионерам во второй половине декабря 2023 года.

Выплата двух пенсий в декабре, где вторая сумма будет включать в себя индексацию на 7,5 процентов, предоставит пожилым людям дополнительные средства в новогодние праздники, что, безусловно, будет полезным и приятным подарком для ряда граждан.