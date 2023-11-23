В январе пенсии не ждите: пенсионеров огорчили неожиданным сюрпризом от государства

Пожилых россиян предупредили, что в январе 2024 года на их счета не поступит страховая денежная выплата по возрасту, сообщает progorod59.ru.

Стало известно, что в начале января 2024 года пожилые граждане Российской Федерации не получат пенсии, так как первая неделя открывающего новый год месяца праздничная и выходная, и все финансовые и социальные учреждения не будут работать.

Однако, чтобы решить данную проблему и не оставить пенсионеров без денег до середины января, власти нашей страны приняли решение выплатить деньги за январь 2024 года в конце декабря текущего года.

Таким образом, в завершающем 2023 год месяце пожилые российские граждане получат сразу две пенсии, где первая - положенная выплата за декабрь, а вторая - выплата за январь 2024 года. Более того, январская пенсия, которая придет в декабре, будет содержать в себе приятный подарок: в связи с тем, что правительство РФ на законодательном уровне ввело нововведение, которое заключается в индексации пенсий с 1 января 2024 года на 7,5 процентов, сумма второй выплаты будет увеличена.