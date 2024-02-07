Новости России
· Ульяна Сенько

В 60-ые слова этой песни знал каждый: сейчас уже и названия не вспомнят

В 60-ые слова этой песни знал каждый: сейчас уже и названия не вспомнят

freepik.com

Подписаться в Telegram

Советская эпоха породила множество песен, которые стали настоящими хитами и звучали повсюду. Однако среди множества популярных песен есть и такие, которые когда-то были очень популярны, но сейчас уже практически забыты. Примером может служить песня Эмиля Горовца «Катарина», опубликованная в 1965 году.

Эта простая история о девочке, которая идет на дискотеку в туфлях своей матери, является адаптацией оригинальной итальянской песни. Песня покорила сердца слушателей своей мелодичностью, легкостью и уникальным стилем исполнения Горовца. Мелодия легко запоминалась и приносила радость.

Несмотря на первоначальную популярность, «Катарина» постепенно утратила свое значение. Сегодня этот хит помнят лишь немногие, особенно истинные меломаны и любители советской эстрады. Слова некогда повсеместной песни теперь лишь часть истории музыки.

Песня Эмиля Горовца «Катарина» - яркий пример того, как меняется музыкальный вкус с течением времени. Но даже забытые песни продолжают жить в памяти тех, кто ценит наследие прошлых поколений. Эта история напоминает нам о разнообразии и богатстве советской эстрады, где каждая песня является важной частью культурного наследия, пишет sevastopolmedia.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

Новорожденную девочку в Челнах назвали Россией

Полезное

22 часа назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

машина дезинсектора с жуком

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на станции метро обрушился потолок

монтаж отливов цена в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

22 часа назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала
Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

15 часов назад

По факту обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело

Интересное в Казани

21 час назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

Новости Татарстана

16 часов назад

На обновление четырех больниц в Казани направят почти 662 млн рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
7 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

17 часов назад

Прокуратура выявила нарушения миграционного законодательства в Челнах

Новости Татарстана

19 часов назад

Из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда

Новости Татарстана

20 часов назад

С начала февраля на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку