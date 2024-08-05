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Южная Корея из-за наводнений готова оказать гуманитарную помощь КНДР

В ответ на разрушительные дожди и наводнения, п...

svetmoment.ru

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В ответ на разрушительные дожди и наводнения, поразившие Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), Республика Корея объявила о своем намерении предоставить срочную гуманитарную помощь своему северному соседу. Инцидент, приведший к затоплению тысяч жилищ и обширных сельскохозяйственных территорий, вызвал международное внимание и потребовал незамедлительного реагирования.

Министерство объединения Республики Корея, отвечающее за внутрикорейские отношения, выразило готовность оперативно организовать доставку необходимых ресурсов для поддержки пострадавшего населения Северной Кореи. Власти Сеула призвали Красный Крест КНДР принять участие в диалоге для координации усилий по оказанию помощи и определения ее объемов, сообщает агентство Associated Press (AP).

На фоне этих событий, президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну, подчеркнув готовность России оказать поддержку в трудную минуту. Это заявление стало частью международной реакции на катастрофу, подчеркивая важность солидарности и сотрудничества в лице природных бедствий.

События последних дней подтвердили, что природные катастрофы не знают границ, и только объединенные усилия могут помочь облегчить их последствия.

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