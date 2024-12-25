Уже совсем скоро россияне будут по-новому платить за отопление - что изменится

Собственники жилья в России столкнутся с значительными изменениями в расчёте коммунальных платежей начиная с марта 2025 года.

Эти нововведения, по словам юриста Ирины Сиваковой, касаются прежде всего оплаты за отопление и других коммунальных услуг, связанных с общедомовым имуществом.

Основные изменения

Одним из ключевых аспектов предстоящих изменений является пересмотр понятия «общая площадь жилого помещения» в Жилищном кодексе России. Этот параметр, который ранее включал площадь балконов и лоджий, теперь будет исключать эти пространства из расчётов. Такое решение позволит более точно и справедливо оценивать размеры платежей за отопление и содержание общедомового имущества.

Технические детали изменений

С 2025 года основным источником информации о площади помещений станет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что обещает улучшение точности данных и снижение вероятности ошибок в платежках.

Изменение в расчёте платы за отопление

Нововведения также затрагивают методику расчёта платы за отопление в случае поломки общедомового счётчика. Теперь плата будет определяться исходя из среднемесячного объёма потребления тепла за предыдущие 12 месяцев, что делает расчёты более предсказуемыми и справедливыми, независимо от сезона.

Социальное и экономическое значени

Эти изменения не только внесут ясность и прозрачность в систему коммунальных платежей, но и потенциально снизят финансовую нагрузку на домовладельцев, особенно тех, кто проживает в регионах с суровым климатом.

Предстоящие изменения в расчёте коммунальных платежей в России представляют собой значительный шаг к более честному и эффективному управлению жилищными ресурсами. Такие меры обещают не только улучшить систему коммунальных платежей, но и укрепить доверие граждан к механизмам расчёта их ежемесячных расходов, сообщает progorod33.ru.