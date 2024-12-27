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Уже сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк неустанно работает над совершенствован...

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Сбербанк неустанно работает над совершенствованием своих цифровых продуктов, стремясь облегчить жизнь своих клиентов.

Недавно в приложении Сбербанк Онлайн появилась новая функция — хранение электронных карт лояльности, позволяющая избавиться от ненужных пластиковых карт, сообщает progorod58.

Как использовать нововведение?

Эта функциональность предоставляет возможность пользователям вести учет своих бонусных карт в одном приложении:

  1. Войдите в приложение Сбербанка.
  2. Перейдите во вкладку «Карты лояльности».
  3. Используйте опцию «Добавить карту».
  4. Введите данные карты вручную или используйте камеру телефона для сканирования штрихкода.

Преимущества новой функции

Централизация. Все карты лояльности собраны в одном приложении, что избавляет от необходимости их физического ношения.

Экономия времени. Мгновенный доступ к любой карте, необходимой при расчете.

Удобство использования. Просто покажите кассиру штрихкод с экрана вашего телефона.

Безопасность. Все данные защищены согласно стандартам банковской безопасности.

Влияние на пользователей

С новой функцией Сбер Онлайн превращается не только в финансовый инструмент, но и в повседневного помощника для управления персональными финансами и бонусами. Это решение экономит время на кассах и делает процесс покупок более организованным и менее стрессовым.

Сбербанк продолжает адаптировать свои сервисы к текущим требованиям пользователей, внедряя функции, которые делают использование цифровых продуктов не только удобным, но и безопасным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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