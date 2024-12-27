Уже сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»
ixbt.com
Сбербанк неустанно работает над совершенствованием своих цифровых продуктов, стремясь облегчить жизнь своих клиентов.
Недавно в приложении Сбербанк Онлайн появилась новая функция — хранение электронных карт лояльности, позволяющая избавиться от ненужных пластиковых карт, сообщает progorod58.
Как использовать нововведение?
Эта функциональность предоставляет возможность пользователям вести учет своих бонусных карт в одном приложении:
- Войдите в приложение Сбербанка.
- Перейдите во вкладку «Карты лояльности».
- Используйте опцию «Добавить карту».
- Введите данные карты вручную или используйте камеру телефона для сканирования штрихкода.
Преимущества новой функции
Централизация. Все карты лояльности собраны в одном приложении, что избавляет от необходимости их физического ношения.
Экономия времени. Мгновенный доступ к любой карте, необходимой при расчете.
Удобство использования. Просто покажите кассиру штрихкод с экрана вашего телефона.
Безопасность. Все данные защищены согласно стандартам банковской безопасности.
Влияние на пользователей
С новой функцией Сбер Онлайн превращается не только в финансовый инструмент, но и в повседневного помощника для управления персональными финансами и бонусами. Это решение экономит время на кассах и делает процесс покупок более организованным и менее стрессовым.
Сбербанк продолжает адаптировать свои сервисы к текущим требованиям пользователей, внедряя функции, которые делают использование цифровых продуктов не только удобным, но и безопасным.
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