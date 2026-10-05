Анализ: срок службы пауэрбанка составляет от двух до шести лет

Специалисты, изучившие рекомендации производителей пауэрбанков, пришли к выводу, что в среднем внешние аккумуляторы служат от двух до шести лет. На этот показатель влияют качество устройства, частота использования, количество циклов зарядки и уровень нагрева. Об этом сообщили журналисты BGR, информацию приводит портал Lenta.ru.

Компания Anker указала, что большинство внешних аккумуляторов рассчитаны на 300–500 полных циклов зарядки, а некоторые современные модели — на 1000 циклов. Циклом считается использование энергии, равной 100 процентам ёмкости батареи. После исчерпания заявленного ресурса пауэрбанк не перестаёт работать мгновенно: его ёмкость постепенно падает до 60–80 процентов от первоначальной, поэтому заряжать устройство приходится чаще и дольше.

Быстрее изнашиваются модели с беспроводной зарядкой — часть энергии при такой работе теряется в виде тепла, что ускоряет старение аккумулятора. Признаками серьёзного износа журналисты называют вздутие корпуса и сильный нагрев, при которых дальнейшее использование устройства становится небезопасным.

В конце августа издание SlashGear назвало пауэрбанки с большой ёмкостью тяжёлыми и потенциально опасными, отметив, что многие авиакомпании запрещают провоз таких моделей на борту.