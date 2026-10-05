Технологии

Анализ: срок службы пауэрбанка составляет от двух до шести лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Специалисты выяснили, что пауэрбанки служат в с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Специалисты, изучившие рекомендации производителей пауэрбанков, пришли к выводу, что в среднем внешние аккумуляторы служат от двух до шести лет. На этот показатель влияют качество устройства, частота использования, количество циклов зарядки и уровень нагрева. Об этом сообщили журналисты BGR, информацию приводит портал Lenta.ru.

Компания Anker указала, что большинство внешних аккумуляторов рассчитаны на 300–500 полных циклов зарядки, а некоторые современные модели — на 1000 циклов. Циклом считается использование энергии, равной 100 процентам ёмкости батареи. После исчерпания заявленного ресурса пауэрбанк не перестаёт работать мгновенно: его ёмкость постепенно падает до 60–80 процентов от первоначальной, поэтому заряжать устройство приходится чаще и дольше.

Быстрее изнашиваются модели с беспроводной зарядкой — часть энергии при такой работе теряется в виде тепла, что ускоряет старение аккумулятора. Признаками серьёзного износа журналисты называют вздутие корпуса и сильный нагрев, при которых дальнейшее использование устройства становится небезопасным.

В конце августа издание SlashGear назвало пауэрбанки с большой ёмкостью тяжёлыми и потенциально опасными, отметив, что многие авиакомпании запрещают провоз таких моделей на борту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Не у нас

11 часов назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

где в квартире живут клопы

Технологии

14 часов назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

звукоизоляция потолка купить

Технологии

6 часов назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

7 часов назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

Технологии

5 часов назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Не у нас

11 часов назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных
Новости Татарстана
54 минуты назад

До -3 ночью: Татарстан ждет гололедица и мокрый снег

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупрежда...

Технологии

3 часа назад

Минцифры предложило учитывать M2M-гаджеты в ЕСИА

Технологии

4 часа назад

Скачанные файлы начали исчезать сами: какая функция смартфона может удалять их без спроса

Новости Казани

4 часа назад

Лучших кинологов МВД определили на чемпионате в Казани

Технологии

7 часов назад

Умер создатель электроракетных двигателей академик РАН Гарри Попов
Квартиры для детей-сирот в Татарстане обойдутся...
Новости Татарстана
5 часов назад

Квартиры для детей-сирот в Татарстане обойдутся почти в 300 млн рублей

Новости Казани

9 часов назад

Турнир по гимнастике в Казани посвятят памяти Елены Рябининой

Технологии

10 часов назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться

Технологии

11 часов назад

Из Game Pass 15 октября уберут Clair Obscur: Expedition 33
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
6 дней назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027