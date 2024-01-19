Новости России
· Ульяна Сенько

«Уже сегодня начнется ужас, которого не было 143 года»: синоптики озвучили неожиданный прогноз

«Уже сегодня начнется ужас, которого не было 143 года»: синоптики озвучили неожиданный прогноз

smartik.ru

Подписаться в Telegram

Согласно прогнозам синоптиков, с 19 января в доминирующем количестве регионов России установится необычная и безумная погода. Граждан страны ожидает удивительное климатическое явление, сопровождаемое рекордными погодными условиями.

Известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что новый климатический ужас затронет практически всю Центральную Россию. В центральных регионах ожидается сначала сильный мороз, а затем резкое повышение температуры, предваряемое рекордным снегопадом.

Температура в Подмосковье опустится до 20 градусов ниже нуля, после чего начнется снегопад, который продлится практически сутки. Метеорологи прогнозируют, что этот снегопад может стать самым сильным в истории метеорологических наблюдений в столице российского государства и других ближайших городах.

Прогнозируется, что осадки достигнут до 15 мм, устанавливая новый рекорд за все время наблюдений с 1881 года. Ветер будет усиливаться, достигая порывов до 20 метров в секунду, и видимость на дорогах снизится до 500 метров.

После сильного снегопада, который увеличит высоту снега в столице до 54 сантиметров, температура воздуха неожиданно поднимется до 2 градусов выше нуля, передает PRIMPRESS.

В Казани в пятницу выпадет колоссальное количество осадков, равное 25,7 миллиметра, при том, что месячная норма равно 41 миллиметру. На следующий день снегопад несильно, но успокоится, и в субботу в столице Республики Татарстан выпадет 13,9 миллиметра осадков. Температура воздуха при этом не опуститься ниже минус 15 градусов, а в дневное время будет близка к нулю, а именно, составит от минус 3 до минус 1 градусов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Важное в РТ

45 минут назад

ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по программе поддержки туристической инфраструктуры

москитная сетка можно ли установить на вентиляционные отверстия

Новости Татарстана

день назад

В Казани построят самую крупную поликлинику в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить за полтора года

айкидо для женщин в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Бабенко хочет, чтобы казанский «Ак Барс» наказал «Ладу» за «длинный язык»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 3 дня погибло 8 человек из-за непогоды

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани на месте снесенного ТРК «Ривьера» возведут отель

Новости Татарстана

22 часа назад

Бойца СВО из Заинска наградили медалью «За отвагу» по указу Президента
Лонгриды
день назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

час назад

Актер из «Слова Пацана» рассказал о втором сезоне сериала

Полезное

5 часов назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани из-за непогоды вновь образовались пробки в 9 баллов

Новости Татарстана

2 часа назад

Коммунальные службы в Казани не справляются с непогодой
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
2 дня назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Искусство банного парения: советы профессионалов и влияние на здоровье

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане снова выросли цены на бензин

Новости Татарстана

21 час назад

Профессор МГУ: проблема нехватки кадров не решится к 2030 году
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы