«Уже сегодня начнется ужас, которого не было 143 года»: синоптики озвучили неожиданный прогноз

Согласно прогнозам синоптиков, с 19 января в доминирующем количестве регионов России установится необычная и безумная погода. Граждан страны ожидает удивительное климатическое явление, сопровождаемое рекордными погодными условиями.

Известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что новый климатический ужас затронет практически всю Центральную Россию. В центральных регионах ожидается сначала сильный мороз, а затем резкое повышение температуры, предваряемое рекордным снегопадом.

Температура в Подмосковье опустится до 20 градусов ниже нуля, после чего начнется снегопад, который продлится практически сутки. Метеорологи прогнозируют, что этот снегопад может стать самым сильным в истории метеорологических наблюдений в столице российского государства и других ближайших городах.

Прогнозируется, что осадки достигнут до 15 мм, устанавливая новый рекорд за все время наблюдений с 1881 года. Ветер будет усиливаться, достигая порывов до 20 метров в секунду, и видимость на дорогах снизится до 500 метров.

После сильного снегопада, который увеличит высоту снега в столице до 54 сантиметров, температура воздуха неожиданно поднимется до 2 градусов выше нуля, передает PRIMPRESS.

В Казани в пятницу выпадет колоссальное количество осадков, равное 25,7 миллиметра, при том, что месячная норма равно 41 миллиметру. На следующий день снегопад несильно, но успокоится, и в субботу в столице Республики Татарстан выпадет 13,9 миллиметра осадков. Температура воздуха при этом не опуститься ниже минус 15 градусов, а в дневное время будет близка к нулю, а именно, составит от минус 3 до минус 1 градусов.