Уже с завтрашнего дня: YouTube выступил с радостной новостью для всех россиян приятной новостью

Известный видеохостинг YouTube объявил о ряде нововведений, которые призваны улучшить опыт российских пользователей. Несмотря на продолжающиеся ограничения в работе сервиса на территории России, компания нашла способы сделать его использование более комфортным. Уже завтра граждане смогут оценить новые функции, направленные на упрощение взаимодействия с платформой и повышение удобства просмотра.

Новая функция

Ключевое изменение хостинга - это появление новойфункции. Теперь поделиться роликом стало еще проще - это можно сделать через QR-код.. Эта функция значительно упростит процесс обмена контентом между друзьями и близкими. Теперь вместо того, чтобы копировать ссылку или пересылать видео через мессенджеры, пользователи смогут создать QR-код прямо в приложении.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно выбрать любое видео, нажать на три точки в правом верхнем углу экрана, и затем выбрать опцию «Поделиться через QR-код». Сгенерированный код можно сохранить в галерею смартфона и отправить кому угодно, при этом код сразу откроет нужный ролик на YouTube.

Защита от случайных нажатий и ночной таймер

YouTube также вводит две дополнительные функции, которые повысят удобство просмотра контента. Первая из них — блокировка экрана во время воспроизведения видео. Это новшество избавит пользователей от случайных нажатий на экране, которые могли прерывать воспроизведение или менять настройки. Функция особенно полезна при длительном просмотре видео или в моменты, когда устройство используется в активной среде.

Вторая новая функция — ночной таймер. Эта опция позволит пользователям задавать время, через которое воспроизведение видео автоматически прекратится. Это решение отлично подойдёт тем, кто часто засыпает во время просмотра контента. Теперь YouTube сможет сам выключиться в заданное время, предотвращая ненужный расход заряда батареи и мобильных данных.

YouTube остаётся в России — что это значит?

Несмотря на ограниченный доступ к некоторым функциям YouTube в России, платформа не только остаётся доступной, но и продолжает обновляться, предлагая новые возможности для своих пользователей. Разработчики подчёркивают, что платформа продолжает работать стабильно, хотя иногда её загрузка может происходить медленнее, чем обычно.

Важно отметить, что YouTube не планирует прекращать свою деятельность в России, а наоборот, стремится улучшить взаимодействие с пользователями, предлагая новые, более удобные способы использования сервиса.

Что будет доступно уже завтра?

Все вышеперечисленные функции начнут работать уже завтра. Пользователи мобильных приложений YouTube смогут оценить новые возможности, которые делают использование сервиса более удобным и приятным. С помощью QR-кодов, блокировки экрана и ночного таймера просмотр контента на платформе станет ещё комфортнее и безопаснее.

Таким образом, YouTube остаётся верным своим пользователям, предлагая им улучшенный сервис, несмотря на внешние обстоятельства.