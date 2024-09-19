Уже с завтрашнего дня: YouTube обрадовал всех жителей России приятной новостью

YouTube объявил о скором внедрении обновлений в своём сервисе на территории России, которые вступят в силу уже завтра.

Несмотря на трудности с доступностью платформы из-за введённых ограничений, команда разработчиков стремится улучшить взаимодействие пользователей с сервисом. Одно из ключевых нововведений — функция обмена видеозаписями посредством QR-кода. Пользователям достаточно будет создать QR-код для видео в приложении для мобильных устройств переслать его адресату.

Добавлены также новые функции для удобства просмотра: блокировка экрана предотвратит случайные касания, а ночной таймер позволит автоматически прекратить воспроизведение видео, если пользователь уснёт. Эти обновления направлены на то, чтобы сделать использование YouTube более удобным и приятным для жителей России.