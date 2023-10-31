Уже с завтрашнего дня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Сбербанк сообщил о внедрении нового механизма взаимодействия с автоматическим помощником для пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, сообщили в PRIMPRESS.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отметила, что пенсионеры часто обращаются в банк, чтобы узнать точное время начисления страховой выплаты по возрасту на свои банковские карты, так как ее дата может меняться каждый месяц, в связи с чем пожилые граждане начинают беспокоиться.

Изменения в датах начисления пенсий имеют свое оправдание: сначала пенсионные выплаты должны прийти в банк из Социального фонда РФ, только после этого сам банк уже начинает распределять деньги, объяснил эксперт.

Данное нововведение позволит российским пенсионерам лучше планировать свои расходы, так как они смогут узнавать точное время начисления страховой выплаты по возрасту на свои карты. Более того, пожилым людям теперь не придется долго ждать ответа сотрудника банка по телефону или ждать очереди в самом банке для получения соответствующей информации, так как робот-помощник способен ответить на интересующий их вопрос о получении пенсии.

Пожилые россияне уже с сегодняшнего дня могут опробовать новый механизм, позвонив на официальный номер Сбербанка 900.