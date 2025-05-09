Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил долгожданное обновление в мобильном приложении Сбербанк Онлайн — теперь пользователи могут добавлять и хранить карты лояльности прямо в смартфоне.

Это избавляет от необходимости носить с собой десятки пластиковых карт и ускоряет процесс на кассе.

Что нового?

С 8 мая в приложении стал доступен раздел «Карты лояльности», где можно хранить цифровые копии дисконтных и бонусных карт различных магазинов.

Функция особенно полезна для тех, кто регулярно делает покупки в супермаркетах, сетевых аптеках, магазинах одежды и электроники — и хочет не терять скидки и бонусы из-за забытой карты.

Как добавить карту в Сбербанк Онлайн

Откройте приложение на смартфоне Перейдите в раздел «Карты лояльности» Нажмите «Добавить карту» Выберите способ:

Сканировать штрих-код с физической карты

Ввести данные вручную (номер карты и название магазина)

Готово — карта отобразится в вашем цифровом кошельке

Преимущества новой функции

Все карты в одном месте — больше не нужно носить стопки пластика

Экономия времени — открыли приложение, показали кассиру экран

Безопасность — данные защищены на уровне банковского сервиса

Удобство — даже если карта осталась дома, скидка не пропадёт

Где можно использовать

Цифровые карты лояльности работают в магазинах и на АЗС, где поддерживается сканирование штрих-кодов. Особенно удобно в сочетании с партнёрскими сервисами: «Тинькофф АЗС», «Бензовоз», а также другими цифровыми платформами, интегрированными с приложением.