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Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил долгожданное обновление в моб...

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Сбербанк запустил долгожданное обновление в мобильном приложении Сбербанк Онлайн — теперь пользователи могут добавлять и хранить карты лояльности прямо в смартфоне.

Это избавляет от необходимости носить с собой десятки пластиковых карт и ускоряет процесс на кассе.

Что нового?

С 8 мая в приложении стал доступен раздел «Карты лояльности», где можно хранить цифровые копии дисконтных и бонусных карт различных магазинов.

Функция особенно полезна для тех, кто регулярно делает покупки в супермаркетах, сетевых аптеках, магазинах одежды и электроники — и хочет не терять скидки и бонусы из-за забытой карты.

Как добавить карту в Сбербанк Онлайн

  1. Откройте приложение на смартфоне
  2. Перейдите в раздел «Карты лояльности»
  3. Нажмите «Добавить карту»
  4. Выберите способ:
  • Сканировать штрих-код с физической карты
  • Ввести данные вручную (номер карты и название магазина)

Готово — карта отобразится в вашем цифровом кошельке

Преимущества новой функции

  • Все карты в одном месте — больше не нужно носить стопки пластика
  • Экономия времени — открыли приложение, показали кассиру экран
  • Безопасность — данные защищены на уровне банковского сервиса
  • Удобство — даже если карта осталась дома, скидка не пропадёт

Где можно использовать

Цифровые карты лояльности работают в магазинах и на АЗС, где поддерживается сканирование штрих-кодов. Особенно удобно в сочетании с партнёрскими сервисами: «Тинькофф АЗС», «Бензовоз», а также другими цифровыми платформами, интегрированными с приложением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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