Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»
Яндекс Карты
Сбербанк запустил долгожданное обновление в мобильном приложении Сбербанк Онлайн — теперь пользователи могут добавлять и хранить карты лояльности прямо в смартфоне.
Это избавляет от необходимости носить с собой десятки пластиковых карт и ускоряет процесс на кассе.
Что нового?
С 8 мая в приложении стал доступен раздел «Карты лояльности», где можно хранить цифровые копии дисконтных и бонусных карт различных магазинов.
Функция особенно полезна для тех, кто регулярно делает покупки в супермаркетах, сетевых аптеках, магазинах одежды и электроники — и хочет не терять скидки и бонусы из-за забытой карты.
Как добавить карту в Сбербанк Онлайн
- Откройте приложение на смартфоне
- Перейдите в раздел «Карты лояльности»
- Нажмите «Добавить карту»
- Выберите способ:
- Сканировать штрих-код с физической карты
- Ввести данные вручную (номер карты и название магазина)
Готово — карта отобразится в вашем цифровом кошельке
Преимущества новой функции
- Все карты в одном месте — больше не нужно носить стопки пластика
- Экономия времени — открыли приложение, показали кассиру экран
- Безопасность — данные защищены на уровне банковского сервиса
- Удобство — даже если карта осталась дома, скидка не пропадёт
Где можно использовать
Цифровые карты лояльности работают в магазинах и на АЗС, где поддерживается сканирование штрих-кодов. Особенно удобно в сочетании с партнёрскими сервисами: «Тинькофф АЗС», «Бензовоз», а также другими цифровыми платформами, интегрированными с приложением.
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