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Уже с февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать лишь один вопрос

Уже с февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать лишь один вопрос

vedtver.ru

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В Российской Федерации в скором времени планируется внедрение нового вида проверок для водителей, озаглавленного как «сплошные проверки», с целью выявления состояния водителей на проезжих частях. Эта инициатива, представленная представителями ГИБДД, нацелена на выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед началом поездки.

Сотрудники правоохранительных органов планируют проводить активные проверки, в ходе которых будут задавать вопросы водителям и внимательно следить за их поведением. Даже в случае, если водитель находится в трезвом состоянии, но вызывает подозрения сотрудников Госавтоинспекции, ему может быть предложено пройти медосвидетельствование. Отказ от прохождения таких проверок может привести к штрафам и даже лишению водительского удостоверения.

Таким образом, новый вид «сплошных» проверок нацелен на повышение безопасности на дорогах и выявление водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ, что представляет угрозу для общественной безопасности, передает «Примпресс».

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