«Уже полный запрет»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

Для российский собственников недвижимости приняли новое правило, которое значительно обезопасит их имущество.

Юрист Ирина Сивакова сообщила, что в законную силу вступило новое право, запрещающее сделки с недвижимостью. Другими словами, каждый гражданин России, владеющий недвижимостью, сможет запретить любые процессы, касаемые передачи прав собственности на свое недвижимое имущество без его личного участия.

Такое нововведение было принято в первую очередь для того, чтобы обезопасить российских собственников от возможных злодеяний мошенников, ведь в настоящее время мошенничество, связанное с квартирами, частными домами и участками земли - одно из самых распространенных совершаемых в РФ преступлений, объяснила Ирина Сивакова.

Право на запрет сделок с недвижимостью необязательное: каждый российский владелец может использовать его по своему усмотрению. Чтобы данное нововведение вступило в силу, нужно подать соответствующее заявление на Госусулгах. Когда же владелец захочет продать или передать права собственности на квартиру или дом, то сможет отозвать запрет в любое время.

Добавим, что если гражданин РФ воспользуется данным правом на запрет, то любые сделки по передаче прав собственности будут запрещены, даже в тех случаях, когда у продавца недвижимости на руках будет доверенность от владельца: без личного участия собственника ни при каких условиях сделка не завершится.