Уже озвучены даты каникул в новом учебном году – дети ликуют, а учителя схватились за голову
Министерство просвещения Российской Федерации закрепило расписание школьных каникул на учебный год 2024-2025. В отличие от прошлых лет, начало учебного процесса сдвинется на более поздний срок, а перерывы между четвертями станут длительнее. Эти изменения направлены на то, чтобы учащиеся могли полноценно отдыхать и повысить свою продуктивность в течение года.
Система обучения по-прежнему будет формироваться на основе четырех четвертей:
Первая четверть: с сентября до конца октября.
Вторая четверть: с ноября до конца декабря.
Третья четверть: с января до конца марта.
Четвертая четверть: с апреля до конца мая.
Таким образом, у школьников будет четыре перерыва в учебном году.
Согласно новым рекомендациям, каникулы в 2024-2025 учебном году будут следующими:
Осенние: с 28 октября по 4 ноября 2024 года (8 дней).
Зимние: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года (14 дней).
Весенние: с 24 по 31 марта 2025 года (8 дней).
Дополнительные для первоклассников: с 17 по 24 февраля 2025 года.
Летний отдых для учеников, обучающихся по шестидневной системе, начнется 24 мая 2025 года, а для пятидневной - 23 мая. Продолжительность летних каникул будет зависеть от расписания итоговой аттестации для девятиклассников и одиннадцатиклассников.
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