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Уже озвучены даты каникул в новом учебном году – дети ликуют, а учителя схватились за голову

Министерство просвещения Российской Федерации з...

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Министерство просвещения Российской Федерации закрепило расписание школьных каникул на учебный год 2024-2025. В отличие от прошлых лет, начало учебного процесса сдвинется на более поздний срок, а перерывы между четвертями станут длительнее. Эти изменения направлены на то, чтобы учащиеся могли полноценно отдыхать и повысить свою продуктивность в течение года.

Система обучения по-прежнему будет формироваться на основе четырех четвертей:

Первая четверть: с сентября до конца октября.

Вторая четверть: с ноября до конца декабря.

Третья четверть: с января до конца марта.

Четвертая четверть: с апреля до конца мая.

Таким образом, у школьников будет четыре перерыва в учебном году.

Согласно новым рекомендациям, каникулы в 2024-2025 учебном году будут следующими:

Осенние: с 28 октября по 4 ноября 2024 года (8 дней).

Зимние: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года (14 дней).

Весенние: с 24 по 31 марта 2025 года (8 дней).

Дополнительные для первоклассников: с 17 по 24 февраля 2025 года.

Летний отдых для учеников, обучающихся по шестидневной системе, начнется 24 мая 2025 года, а для пятидневной - 23 мая. Продолжительность летних каникул будет зависеть от расписания итоговой аттестации для девятиклассников и одиннадцатиклассников.

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