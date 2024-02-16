Уже дороже мяса: в России взлетели цены на свежие овощи

В некоторых регионах Российской Федерации цены на свежие овощи резко взлетели. В одном из регионов стоимость килограмма огурцов уже превысила цену килограмма мяса.

По данным Росстата, цены на свежие овощи на Алтае неуклонно растут. Больше всего заметен рост стоимости огурцов: к концу прошлого года они подорожали на 21%, превысив стоимость курицы и свинины и приблизившись к цене говядины. В торговых точках плоские огурцы продаются по 270-320 рублей за килограмм, а тепличные, упакованные в специальные контейнеры весом 600-700 г, стоят 170-250 рублей за упаковку и более 400 рублей за кг. Цена одного огурца колеблется в пределах 90-120 рублей, что в основном покрывает затраты на воду, так как 95% огурца — это вода.

Эксперты Минсельхоза отмечают, что рост цен на овощи связан с высокими затратами на выращивание, включая электроэнергию для поддержания температуры и освещения, а также транспортные расходы. Akcent.site отмечает, что проблемой также является запрет на ввоз семян огурцов из-за границы, особенно из Нидерландов, что сказалось на доступности качественного посадочного материала.