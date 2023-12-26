Новости России
· Ульяна Сенько

Успейте до 31 декабря: Социальный фонд РФ предупредил о важном правиле единых пособий

Успейте до 31 декабря: Социальный фонд РФ предупредил о важном правиле единых пособий

вологда.рф

Подписаться в Telegram

Россиян предупреждают, что у них истекает срок подачи заявления на продление единого пособия в новом 2024 году, передал KONKURENT.RU.

На сайте Социального фонда Российской Федерации появилось объявление, что семьи, которые желают продлить получение единого пособие в следующем году, то им следует как можно скорее подать заявление, так как времени у них осталось до конца декабря 2023 года.

Согласно российскому законодательству, получать единое пособие можно только в течение одного года, а для того, чтобы получать деньги от государства дальше, нужно написать новое заявление в СФР. Ведомство каждый год проверяет уровни доходов россиян, желающих получать данные выплаты, так как они предназначены только для тех семей, уровень дохода на одного человека которых ниже прожиточного минимума.

Все необходимые проверки и сбор данных Социальный фонд ведет сам в продолжение 10 дней, граждане в этих мероприятиях почти не задействованы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов заявил, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Интересное в Казани

день назад

Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали почти 25 литров крови

потравить тараканов служба

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани открыли две халяльные точки «Burger King»

Новости Татарстана

день назад

В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

ремонт самокатов в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов высказался о сложностях с мигрантами в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за год выросло количество преступлений

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане на 2024 год были утверждены новые тарифы на электроэнергию
Лонгриды
5 часов назад

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане на 2024 год были утверждены новые тарифы на электроэнергию

Интересное в Казани

день назад

Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали почти 25 литров крови

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов заявил, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Новости Татарстана

4 часа назад

На Казанском ипподроме откроют елочный городок
Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников
Лонгриды
4 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Важное в РТ

5 часов назад

Исследование МТC Live: казанцы планируют новогодний досуг за месяц

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани продали ТЦ «Сувар плаза»

Новости Татарстана

6 часов назад

На авиарейсе Пхукет-Казань пассажир устроил дебош

Эксперимент: казанская сборная по гандболу на себе проверила действенный способ восстановления, который будет полезен каждому
Интересное в Казани
5 дней назад

Эксперимент: казанская сборная по гандболу на себе проверила действенный способ восстановления, который будет полезен каждому