Россиян предупреждают, что у них истекает срок подачи заявления на продление единого пособия в новом 2024 году, передал KONKURENT.RU.

На сайте Социального фонда Российской Федерации появилось объявление, что семьи, которые желают продлить получение единого пособие в следующем году, то им следует как можно скорее подать заявление, так как времени у них осталось до конца декабря 2023 года.

Согласно российскому законодательству, получать единое пособие можно только в течение одного года, а для того, чтобы получать деньги от государства дальше, нужно написать новое заявление в СФР. Ведомство каждый год проверяет уровни доходов россиян, желающих получать данные выплаты, так как они предназначены только для тех семей, уровень дохода на одного человека которых ниже прожиточного минимума.

Все необходимые проверки и сбор данных Социальный фонд ведет сам в продолжение 10 дней, граждане в этих мероприятиях почти не задействованы.