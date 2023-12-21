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Успейте до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

Успейте до 31 декабря: СФР предупредил о важном правиле единых пособий

okha65.ru

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Социальный фонд Российской Федерации сообщил, что у семей с истекающим сроком выплаты единого пособия в текущем декабре есть возможность подать заявление в ведомство, чтобы не потерять шанс получать деньги в следующем 2024 году, пишет KONKURENT.RU.

Согласно правилам, которые действуют в Российской Федерации, единое пособие выплачивается один год, и по его истечении выплата денежных средств останавливается. Для того чтобы получать пособие следующие 12 месяцев, россиянам необходимо подать заявление.

Осуществить это возможно в продолжение месяца до окончания срока выплаты: например, для получателей пособия, которые оформили его в январе 2023 года, срок подачи заявления наступил в текущем декабре.

СФР рассматривает поданное заявление в продолжение десяти дней, в большинстве случаев проверяя все необходимые документы и собирая сведения самостоятельно. Если заявление будет одобрено, то родители смогут получать деньги в те же сроки, в которые приходили прошлые пособия.

Однако есть возможность подать заявление на данное пособие позже, если в декабре родители не успеют этого сделать: в данном случае деньги будут предоставляться с месяца, в который было подано заявление.

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