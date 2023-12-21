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Ушли, но не навсегда: в Россию возвращается популярная европейская торговая сеть

Ушли, но не навсегда: в Россию возвращается популярная европейская торговая сеть

moi-magaz.ru

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Стало известно, что популярная французская сеть спортивных товаров и одежды, которая покинула Россию в 2022 году, возвращается под новым брендом уже в декабре, сообщает портал cheb-live.ru.

Компания Decathlon из Франции, которая специализируется на продаже спортивных товаров, вновь откроет свои торговые точки в Российской Федерации, но уже под новым наименованием Desport. Открытие первых магазинов ожидается уже в текущем декабре.

Вместе с тем Desport запустил работу своего веб-сайт, где объявил, что по всей России будет открыто 35 и более торговых точек, а также назвал адреса, где будут расположены магазины под новым названием бренда. Так, в столице Российской Федерации Desport откроется в ТЦ «Авиапарк», «Белая дача».

Более того, на сайте опубликованы вакансии для работы на торговых точках. К ним относятся продавцы-консультанты, менеджеры, юристы и другие должности. А также на веб-портале Desport заявлено, что компания предполагает постепенной расширение сети спортивных товаров, а также у нее появится собственный интернет-магазин.

Напомним, что французский бренд Decathlon был вынужден остановить продажи в России в 2022 году из-за отсутствия возможности поставлять товары из заграницы.

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