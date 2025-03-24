Юрист подсказывает, почему категорически нельзя выходить из машины при проверке ГАИ
autosprite.ru
Часто при остановке сотрудники ДПС просят водителя выйти из автомобиля — якобы для оформления штрафа или "просто поговорить". Многие идут навстречу, думая, что так быстрее всё решится. Но автоюристы советуют так не делать — и вот почему.
Когда нужно выходить по закону?
Согласно правилам, водитель обязан покинуть машину только в трёх случаях:
Если проводится досмотр автомобиля
Если вас задерживают
Если вас отстраняют от управления
Во всех других ситуациях инспектор может только предложить, а не требовать. Это указано в пункте 93.1 Приказа МВД №664. Решение — за вами.
Почему лучше остаться в машине?
Это безопаснее — вы не выходите на проезжую часть
Камера видеорегистратора продолжает запись
Пассажиры — свидетели всего происходящего
Меньше шансов, что инспектор попытается оказать давление или намекнуть на "решение вопроса" неофициально
Как себя вести?
Спокойно и вежливо откажите, если нет законных оснований
Общайтесь через приоткрытое окно
Документы передавайте тем же способом
Вывод:
Оставаться в машине — это не каприз, а способ защитить себя и действовать строго в рамках закона. Не стоит выходить без веской причины — это может сыграть вам не на руку, пишет njcar.ru.
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