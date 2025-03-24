Юрист подсказывает, почему категорически нельзя выходить из машины при проверке ГАИ

Часто при остановке сотрудники ДПС просят водителя выйти из автомобиля — якобы для оформления штрафа или "просто поговорить". Многие идут навстречу, думая, что так быстрее всё решится. Но автоюристы советуют так не делать — и вот почему.

Когда нужно выходить по закону?

Согласно правилам, водитель обязан покинуть машину только в трёх случаях:

Если проводится досмотр автомобиля Если вас задерживают Если вас отстраняют от управления

Во всех других ситуациях инспектор может только предложить, а не требовать. Это указано в пункте 93.1 Приказа МВД №664. Решение — за вами.

Почему лучше остаться в машине?

Это безопаснее — вы не выходите на проезжую часть

Камера видеорегистратора продолжает запись

Пассажиры — свидетели всего происходящего

Меньше шансов, что инспектор попытается оказать давление или намекнуть на "решение вопроса" неофициально

Как себя вести?

Спокойно и вежливо откажите, если нет законных оснований

Общайтесь через приоткрытое окно

Документы передавайте тем же способом

Вывод:

Оставаться в машине — это не каприз, а способ защитить себя и действовать строго в рамках закона. Не стоит выходить без веской причины — это может сыграть вам не на руку, пишет njcar.ru.