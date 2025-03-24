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Юрист подсказывает, почему категорически нельзя выходить из машины при проверке ГАИ

Часто при остановке сотрудники ДПС просят водит...

autosprite.ru

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Часто при остановке сотрудники ДПС просят водителя выйти из автомобиля — якобы для оформления штрафа или "просто поговорить". Многие идут навстречу, думая, что так быстрее всё решится. Но автоюристы советуют так не делать — и вот почему.

Когда нужно выходить по закону?

Согласно правилам, водитель обязан покинуть машину только в трёх случаях:

  1. Если проводится досмотр автомобиля

  2. Если вас задерживают

  3. Если вас отстраняют от управления

Во всех других ситуациях инспектор может только предложить, а не требовать. Это указано в пункте 93.1 Приказа МВД №664. Решение — за вами.

Почему лучше остаться в машине?

  • Это безопаснее — вы не выходите на проезжую часть

  • Камера видеорегистратора продолжает запись

  • Пассажиры — свидетели всего происходящего

  • Меньше шансов, что инспектор попытается оказать давление или намекнуть на "решение вопроса" неофициально

Как себя вести?

  • Спокойно и вежливо откажите, если нет законных оснований

  • Общайтесь через приоткрытое окно

  • Документы передавайте тем же способом

Вывод:

Оставаться в машине — это не каприз, а способ защитить себя и действовать строго в рамках закона. Не стоит выходить без веской причины — это может сыграть вам не на руку, пишет njcar.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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