Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что будет с пенсионерами в России
ok.ru
С 1 августа 2025 года в России состоится перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, что улучшит их финансовое положение.
В этом году будет учтено количество страховых взносов и дополнительный стаж работы.
Как будет производиться перерасчёт?
Перерасчёт будет проведён автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать дополнительные заявления. Основным фактором перерасчёта будет количество страховых взносов и дополнительный трудовой стаж, что повлияет на размер пенсии.
Сколько прибавят пенсионерам?
Максимальная прибавка составит 437 рублей, в зависимости от пенсионных баллов, накопленных за год работы.
Почему это важно?
Перерасчёт поможет поддержать пенсионеров в условиях роста цен и будет стимулировать их продолжать трудовую деятельность. Это мера направлена на улучшение социальной справедливости и финансового положения пенсионеров.
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