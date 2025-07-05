Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что будет с пенсионерами в России

С 1 августа 2025 года в России состоится перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, что улучшит их финансовое положение.

В этом году будет учтено количество страховых взносов и дополнительный стаж работы.

Как будет производиться перерасчёт?

Перерасчёт будет проведён автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать дополнительные заявления. Основным фактором перерасчёта будет количество страховых взносов и дополнительный трудовой стаж, что повлияет на размер пенсии.

Сколько прибавят пенсионерам?

Максимальная прибавка составит 437 рублей, в зависимости от пенсионных баллов, накопленных за год работы.

Почему это важно?

Перерасчёт поможет поддержать пенсионеров в условиях роста цен и будет стимулировать их продолжать трудовую деятельность. Это мера направлена на улучшение социальной справедливости и финансового положения пенсионеров.