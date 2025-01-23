Юрист Нигматуллина: с марта 2025 власти смогут изъять у россиян землю без прокуроров
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Владельцы земельных участков в России должны быть особенно внимательны к состоянию своих наделов.
С марта 2025 года вступают в силу изменения, позволяющие местным администрациям изымать земли, признанные заброшенными или неосвоенными. Об этом сообщила юрист и руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина в интервью «Газете.Ru».
Какие участки могут изъять?
По новому федеральному закону No307-ФЗ, муниципалитеты теперь имеют право подавать иск в суд на изъятие земельных участков, которые:
- Не обрабатываются. На участке не должно быть зарослей сорняков выше 1 метра на более чем 50% территории.
- Захламлены. Если на земле много мусора или разрушенные постройки, это также может стать основанием для изъятия.
- Не используются по назначению. Для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) обязателен дом. На дачных участках должны быть огород или теплицы.
- Бесхозны. Это касается участков, где владельцы умерли, но наследники не вступили в права собственности.
Что изменилось?
Ранее процесс изъятия земли был сложным и длительным. Местным органам нужно было обращаться в прокуратуру, искать собственников и ждать несколько лет, пока участок признается бесхозным. Теперь процедура значительно упрощена: администрации могут сразу подавать иск в суд, минуя прокуратуру.
Изъятые участки будут передаваться в муниципальную собственность для дальнейшего использования, например, многодетным семьям, участникам СВО или другим нуждающимся категориям граждан.
Как избежать изъятия участка?
- Содержите землю в порядке. Регулярно косите траву, убирайте мусор и следите за состоянием построек.
- Используйте участок по назначению. Если земля предназначена для ИЖС, возводите дом. На дачных участках посадите огород или установите теплицу.
- Реагируйте на предупреждения. Если местные власти выносят предписание, устраните нарушения в течение года.
Что делать, если участок изъяли?
Если участок всё же был признан бесхозным, наследникам или владельцам придётся через суд восстанавливать право собственности. Однако доказать, что участок не содержался в порядке по уважительным причинам, будет крайне сложно.
Новый закон упрощает процесс изъятия заброшенных земельных участков, что позволит местным администрациям эффективнее распоряжаться ими. Владельцам же стоит внимательнее относиться к своим наделам, чтобы избежать потери собственности.
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