Юрист Нигматуллина: с марта 2025 власти смогут изъять у россиян землю без прокуроров

Владельцы земельных участков в России должны быть особенно внимательны к состоянию своих наделов.

С марта 2025 года вступают в силу изменения, позволяющие местным администрациям изымать земли, признанные заброшенными или неосвоенными. Об этом сообщила юрист и руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина в интервью «Газете.Ru».

Какие участки могут изъять?

По новому федеральному закону No307-ФЗ, муниципалитеты теперь имеют право подавать иск в суд на изъятие земельных участков, которые:

Не обрабатываются. На участке не должно быть зарослей сорняков выше 1 метра на более чем 50% территории.

Захламлены. Если на земле много мусора или разрушенные постройки, это также может стать основанием для изъятия.

Не используются по назначению. Для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) обязателен дом. На дачных участках должны быть огород или теплицы.

Бесхозны. Это касается участков, где владельцы умерли, но наследники не вступили в права собственности.

Что изменилось?

Ранее процесс изъятия земли был сложным и длительным. Местным органам нужно было обращаться в прокуратуру, искать собственников и ждать несколько лет, пока участок признается бесхозным. Теперь процедура значительно упрощена: администрации могут сразу подавать иск в суд, минуя прокуратуру.

Изъятые участки будут передаваться в муниципальную собственность для дальнейшего использования, например, многодетным семьям, участникам СВО или другим нуждающимся категориям граждан.

Как избежать изъятия участка?

Содержите землю в порядке. Регулярно косите траву, убирайте мусор и следите за состоянием построек.

Используйте участок по назначению. Если земля предназначена для ИЖС, возводите дом. На дачных участках посадите огород или установите теплицу.

Реагируйте на предупреждения. Если местные власти выносят предписание, устраните нарушения в течение года.

Что делать, если участок изъяли?

Если участок всё же был признан бесхозным, наследникам или владельцам придётся через суд восстанавливать право собственности. Однако доказать, что участок не содержался в порядке по уважительным причинам, будет крайне сложно.

Новый закон упрощает процесс изъятия заброшенных земельных участков, что позволит местным администрациям эффективнее распоряжаться ими. Владельцам же стоит внимательнее относиться к своим наделам, чтобы избежать потери собственности.

