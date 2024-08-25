Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

Александр Бялко, выдающийся журналист, ученый и литератор, скончался в возрасте 71 года. По словам его дочери Марии, трагедия произошла вчера вечером. Она поделилась этой печальной новостью с ТАСС, однако причины кончины не были уточнены.

Александр родился 28 августа 1952 года и по образованию был физиком-ядерщиком. Его карьера была многогранной: он преподавал в МИФИ, затем занимал руководящие должности в нескольких научно-исследовательских учреждениях. С 2008 по 2009 год он также был деканом Академии труда и социальных отношений.

Бялко был также известен своей работой на радиостанции "Культура" и участием в популярном телеклубе "Что? Где? Когда?", где он дебютировал в 1979 году и оставался его участником до 2010 года. Владея восьмью языками, он вносил значительный вклад в культурное развитие и научное сообщество.

Прощание с Александром Бялко состоится во вторник, 27 августа, а точное место и время похорон будут объявлены позже.

Эта утрата оставила глубокий след в сердцах всех, кто знал Александра как профессионала и как человека, о чем сообщила ТАСС дочь журналиста Мария Бялко.